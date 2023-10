A fin de mes llega la 6ta. Edición del Car, Bikes & Country Music

Será los días 27, 28 y 29 de Octubre en el Parque Plaza Montero. Por esto, conversamos en “El periodístico” con Agustín Císaro referente del evento.

“Evento se ganó una fecha en el calendario anual, costó, pero de a poquito se fue sumando mucha gente, siempre tenemos cosas nuevas. Cuando empezamos a organizar hace 6 meses íbamos de a poco y ahora estamos casi sobre la fecha, solucionando cosas, no somos productores de eventos, vamos aprendiendo, aplicamos sentido común y le metemos, cada uno tiene su tarea en la organización… creo que por ahora lo estamos haciendo bastante bien….” Sobre las bandas locales si van a tener participación, dijo: “Las bandas locales, que el año pasado tocaron en la laguna, ya vemos que tienen su propio espacio en otras fechas. Por eso el primer día ya arrancaremos con el country y rock n roll de los ’50. El sábado será el día de las grandes bandas, con country y el rockabilly…Acá todos nos dicen que les gusta bailar. Les gusta más el tipo Line dance donde no es necesario hacerlo en pareja…Este año, va a haber una plataforma adicional al escenario para que los que bailan puedan ser vistos a un metro de altura… También habrá una rampa como el año pasado…. Los chicos de La Oxidada también van a estar, amigos de la zona, Rauch, Monte, Saladillo. Hoy en día las redes sociales son rapidísimas y apenas mandamos la invitación tuvimos respuesta enseguida. Compartiendo Flyers, fotos de eventos anteriores, etc. En lo internacional va a venir gente de México. El año pasado hubo gente que se quedó con ganas que el evento se alargue en el horario. Hubo un problemita con los food trucks porque de ahí salía buena parte del dinero para pagar las bandas. Eso se pudo solucionar, ahora y no va a volver a pasar…. Empezar temprano depende cómo es el clima. El año pasado, había bandas que tenían que tocar a esa hora porque después se iban. El clima cambia el panorama completamente. Hacer algo grande es muy complicado al aire libre. Hay un plan B que es el 15 de diciembre si algo pasara con el clima. Ojalá que no pase porque es engorroso por todo lo que rodea el Festival…” decía.

ENTREVISTA A AGUSTIN CISARO

