BM – lunes 15 de abril

SE DIO INICIO EN NUESTRA CIUDAD A LA NUEVA PROPUESTA FORMATIVA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL En el marco del Programa PUENTES, se dio inicio en el Centro Universitario de Las Flores, al Trayecto Formativo «Microbiología e Industria de los Alimentos». Con la presencia de estudiantes, docentes, autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional-Regional San Nicolás y funcionarios municipales de la Secretaría de Educación, se presentó la mencionada propuesta que genera mayores oportunidades de estudios universitarios en nuestra ciudad. El trayecto formará a los estudiantes para el desarrollo laboral en el sector productivo local, donde se realizarán prácticas profesionales especialmente en emprendimientos vinculados a la agroindustria. La cursada se realizará de manera virtual sincrónica con instancias presenciales y concluirán en diciembre próximo. Los estudiantes expresaron sus expectativas, en un diálogo con los docentes a cargo de los diferentes espacios curriculares, mientras que se destacó la importancia de la propuesta para contribuir a la formación y la vinculación Educación y Trabajo.

ACOMPAÑAMIENTO A LA 2DA. EXPO CUNÍCOLA DE LAS FLORES La Asociación florense de Criadores realizó la 2da. Expo Cunícola donde se pudieron observar más de 200 ejemplares de conejos, cobayos y chinchillas. El evento se desarrolló en la Escuela Agraria y contó con el apoyo de la Municipalidad de Las Flores, mediante la Dirección de Asuntos Agropecuarios. A partir de este acompañamiento, se fomenta así la producción cunícola en el Partido, la posibilidad de brindar información de producciones alternativas, y el desarrollo en distintas escalas de esta temática, manifestándose asi el interés del municipio por la diversificación de las producciones del agro y el acompañamiento a las diferentes actividades. Participaron más de 40 criadores de distintas localidades de la provincia que además pudieron recorrer y disfrutar de los lugares turísticos de nuestra ciudad. El espacio estuvo abierto y fue visitado por gran concurrencia de público como así también por grupos de alumnos de la Escuela. El domingo fue el cierre y la premiación, de la cual participaron el intendente interino Fabián Blanstein, los secretarios de Educación y de Producción, Rogelio Díaz y Cristian Chiodini, entre otros funcionarios municipales. Se hizo entrega de una placa de la Municipalidad como premio especial al ganador del mejor animal de la exposición. Durante su mensaje Blanstein destacó la articulación que se da a partir de estas acciones entre el municipio con las instituciones educativas y los productores para que, más allá de la actividad, se posibiliten intercambios pedagógicos.

TALLER DE FORTALECIMIENTO PEDÁGOGICO La Secretaría de Educación de la Municipalidad de Las Flores informa que se encuentra abierta la inscripción para el Taller gratuito de Fortalecimiento Pedagógico centrado en técnicas de estudio y herramientas tecnológicas. La propuesta -que está destinada a alumnos de 6to. año del nivel primario y 1er. año del nivel secundario- tiene como objetivo acompañar las acciones de articulación para fortalecer las trayectorias escolares de estudiantes, para que puedan conocer y utilizar técnicas y estrategias básicas para el estudio, generando hábitos que sean la base para mejorar el rendimiento escolar, así como también se pretende ofrecerles herramientas para que puedan mejorar la comprensión y análisis de textos fomentando el pensamiento crítico. Dentro de esta propuesta se trabajarán los siguientes contenidos:

-Planificación y organización-Lectura y comprensión -Proceso de escritura -Selección de información -El procesador de textos Word-Documentos de Drive. Trabajos colaborativos -El diseño de presentaciones visuales en Power Point y Canva.

El taller tiene una duración de seis encuentros y será dictado los días miércoles de 18 a 19 horas. en la sede de la Secretaría de Educación. Comienza el miércoles 17 de abril.

Los interesados pueden inscribirse en el siguiente formulario https://forms.gle/3FMSvTFWx7wdJgcdA o personalmente en Av. General Paz y Alem, 1er piso.

Para mayor información comunicarse al TEL 440956, al WhatsApp 2244 464216 o al mail educacion@lasflores.gob.ar

VENCIMIENTO DE TASAS MUNICIPALES La Secretaría de Economía y Modernización informa que el martes 30 de abril vence la cuota 2/2024 de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal.

Se recuerda que las boletas se pueden descargar desde la página web a través del siguiente link https://lasflores.gob.ar/tasas/

LA ESCUELA MUNICIPAL DE AJEDREZ SE PRESENTÓ EN BOLÍVAR La Secretaría de Deportes y Cultura informa que en el estadio “República de Venezuela” de la ciudad de Bolívar se disputó ayer la segunda etapa del Gran Prix del Centro de la provincia de Buenos Aires, que contó con la presencia de la Escuela Municipal de Ajedrez que dirige el profesor Mario Orlando. Hubo 149 inscriptos, entre ellos 8 florenses que lograron los siguientes puestos:

En la categoría Sub 12 (26 participantes): 10°) Gael Benavídez y 16°) Ramiro Toledo.

Sub 15 (34 ajedrecistas): 8°) Tiano Puente, 20°) Bautista Pieres, 24°) Demian Cánepa y 26°) Baltazar Padín Fernández.

Libres (52 jugadores): 30°) Mario Orlando y 32°) Ana Orlando.

La próxima fecha se desarrollará el domingo 12 de mayo en Las Flores.

“MIL DÍAS, TODA LA VIDA”: LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN PARA PERSONAS GESTANTES Desde el Programa «Mil días, toda la vida», llevado adelante por la Secretaría de Salud Pública, se recuerda la importancia para las personas gestantes de tener el Calendario de Vacunas al día, previa indicación de su Obstetra. Se hace hincapié en la reciente vacuna incorporada al Calendario obligatorio para las personas gestantes contra el Virus Sincicial Respiratorio. Este virus es la primera causa de bronquiolitis que afecta principalmente a menores de un año; la vacuna previene las formas graves de esta enfermedad respiratoria. Está indicada entre la semana 32 y 36 de gestación y con una sola dosis se protege al bebe.

La vacunación es:

– Un derecho y una responsabilidad de todos y todas.

– Una de las principales medidas de prevención de enfermedades infecciosas en todas las edades.

– Obligatoria y gratuita.

LA OBRA TEATRAL “ROTOS DE AMOR» SE PRESENTARÁ EN LAS FLORES El próximo sábado 27 de abril a las 21 horas, la compañía de Teatro Trillo 77 de la ciudad de Rojas, presentará en el Teatro Español de Las Flores la obra “Rotos de Amor”, de Rafael Bruza. Una comedia que habla, de manera tierna, del amor y sus desencuentros. Bajo la dirección de Diego Albamonte y Lorena Gutiérrez, cuatro entrañables visitadores médicos van compartiendo sus dificultades para superar sendas rupturas amorosas. En esos intentos por ‘sanarse’ resultan ser unos «perdedores sin remedio». José «Tito» Sánchez, Germán Palmieri, Enzo Fauda y Rubén «Cholo» Medina, son los actores de esta obra desopilante que así como es capaz de generar un escenario de sonrisas, también invitará a pensar. Las entradas para presenciar la obra, a un costo de 3.000 pesos, se encuentran a la venta en la Dirección de Cultura (Av. General Paz 570) y en la sede del Teatro Español (Av. Carmen 612).

¡NUEVA INSCRIPCIÓN DE LA TARJETA IMPULSAR JUVENTUDES! Si tenés entre 12 y 24 años podés inscribirte a la Tarjeta Impulsar Juventudes y acceder a múltiples descuentos en más de 20 locales de diferentes rubros: gastronomía, librería, indumentaria, tecnología y mucho más. Para realizar la inscripción ingresá a lasflores.gob.ar/impulsarjuventudes y llená el formulario. Tenés tiempo hasta el 3 de mayo!. Una vez cerrada la inscripción, recibirás una credencial digital en tu mail o WhatsApp de manera totalmente gratuita, con ella podrás acceder a todos los beneficios en los comercios adheridos. Encontrá toda la información en lasflores.gob.ar/impulsarjuventudes o en el Instagram del Área @juventudeslasflores

CHARLA Y CONVOCATORIA PARA EL INGRESO AL EJÉRCITO ARGENTINO Tal como estaba programado, se llevó a cabo en nuestra ciudad una convocatoria del Ejército Argentino a los fines de sumar ciudadanos como Aspirantes a Soldados Voluntarios, actividad que contó con el apoyo de nuestro municipio.

La disertación, que tuvo lugar en el Salón Rojo del Palacio Municipal, estuvo a cargo del Capitán de Caballería, Juan Manuel D’arin y demás referentes del cuerpo. El intendente interino Fabián Blanstein, acompañado por el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Martin Boggini y demás funcionarios, recibió a las autoridades y saludó a todos los participantes. Durante la jornada se contó con una afluencia muy importante de aspirantes de nuestra ciudad y también de localidades vecinas. Se registraron más de 40 inscripciones y muchas solicitudes de jóvenes que no pudieron asistir al evento.

CICLISMO: LAUREANO ROSAS CAMPEÓN ARGENTINO La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a Laureano Rosas por obtener ayer la Medalla de Oro en la competencia de pelotón en línea de la categoría Elite, correspondiente al Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta que se desarrolló en Alta Gracia, Córdoba. Cabe destacar que la prueba incluyó 180 Km. (45 giros) en el autódromo Oscar Cabalén, resolviéndose con anticipación debido a la fuga de Hugo Velázquez (ACINOBA), Laureano Rosas (ACINPROBA), Daniel Juárez (Chaco), Alejandro Quilci (Neuquén), Isaías Abu (Junín), Leandro Velardez (San Juan), Marcos Rodríguez (Santafesina), Diego Valenzuela (Córdoba), Marcelo Méndez y Emiliano Montoya (Mendoza). Asimismo, el pelotón intentó durante varias vueltas llegar hasta el corte, pero no encontró la forma de alcanzar al lote puntero que sacó una distancia considerable. Cuando quedaban 6 vueltas, Leandro Velardez (San Juan), Daniel Juárez (Chaco) y Laureano Rosas (ACINPROBA) fueron en busca de las medallas, definiéndose la carrera en el sprint final después de 4 horas, donde el pedalista florense superó a Juárez y unos metros más atrás apareció Velardez. “Es un logro muy lindo, un gran objetivo que hace tiempo lo buscaba. Me llevo el premio mayor y todavía no caigo en lo que he logrado, es algo muy grande para mi palmarés”, resaltó Laureano en la red social Facebook de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta.

