BM – martes 3 de octubre

EXITOSA JORNADA DE CIERRE DE LA 19° EDICIÓN DE LAS OLIMPIADAS JUVENILES FLORENSES Luego de varios meses de intensa participación y competencia, llegó al final la edición 2023 del programa que reúne alrededor de 300 jóvenes por año en el marco del compromiso, el compañerismo y el entretenimiento. En esta ocasión, la jornada de cierre estuvo acompañada de una novedosa etapa que se incorporó este año: «El Gran Juego de la Ciudad», el cual consistió en un recorrido sorpresa donde los equipos visitaron diferentes estaciones relacionadas al patrimonio histórico y cultural de nuestra ciudad, incorporando diferentes instituciones como la Biblioteca Popular 25 de Mayo, el Espacio para la Memoria, el Teatro Español, el Museo Histórico «Alfredo R. Almada» y el Museo de Ciencias Naturales «Florentino Ameghino», y el Centro de Educación Física N°6, entre otras. En ese sentido es para destacar la buena predisposición de dichas instituciones en participar y abrir las puertas a la comunidad para dar a conocer sus instalaciones y su trabajo diario. La escuela que resultó ganadora de esta etapa fue la Dante Alighieri, seguidas por la Secundaria N°1 (Media) y la Secundaria N°2 (Normal) que empataron en el segundo lugar. Por otra parte se eligieron por primera vez en 20 años a los Embajadores de Olimpíadas, quienes destacaron por su compromiso, participación y esfuerzo. Ellos son: Delfina Gallego del Instituto San Miguel, Betiana Moro de la Escuela Normal y José Busto de la Escuela Agropecuaria, representando a su vez a la Escuela Media, quienes lo incorporaron a su equipo ya que era el único interesado en participar de su curso. Ellos serán los encargados de transmitir el espíritu de participación, compañerismo y sana competencia a los participantes del año que viene. Por último, antes de conocer al gran ganador de la 19° edición, se comunicaron los resultados de la Etapa Ambiental y la Etapa de Turismo, de las cuales resultaron ganadoras la Escuela Dante Alighieri y el Instituto San Miguel respectivamente.

Así quedó conformada entonces la tabla de puntajes finales:

Secundaria N°3: 71 puntos

Secundaria N°4: 75 puntos

Escuela Técnica: 78 puntos

Escuela Media e Instituto San Miguel: 99 puntos

Escuela Dante Alighieri: 103 puntos

Escuela Normal: 109 puntos

De esta manera la Escuela Normal se consagró como la gran ganadora de esta edición, llevándose la Copa Olimpíadas y un importante premio para todo el equipo. A su vez, todas las escuelas que participaron disfrutarán de un viaje con todos sus compañeros al Parque de la Costa. Desde el Área de Juventudes felicitamos a todas y todos los estudiantes por el excelente desempeño en cada etapa y a los equipos directivos, profesores y familias por el acompañamiento.

PROGRAMA “MIL DÍAS, TODA LA VIDA”: SE REALIZÓ UN NUEVO TALLER DE PRE-PARTO Y LACTANCIA Días atrás, en el Centro de Atención Primaria de la Salud “Ramón Carrillo” se llevó a cabo un nuevo Taller de Pre Parto y Lactancia dirigido a las gestantes que participan del Programa «Mil Días, Toda la Vida» y público en general. Desde la Secretaría de Salud Pública se celebra este espacio donde se brindan herramientas para llegar al momento del parto con la tranquilidad necesaria para que ese momento sea de disfrute y no de dudas. Dicho Taller está a cargo de las licenciadas Melina Cabral, Yanela Sterkel y la puericultora Agustina Iuogovich.

CAPACITACIÓN DE RCP Y USO DE DEA JUNTO A PERSONAL DEL PARQUE PLAZA MONTERO La Secretaría de Salud Pública realizó en el Parque Plaza Montero una Capacitación de RCP (Reanimación Cardio Pulmonar) y utilización de DEA (Desfibrilador Externo Automático) para el personal que desarrolla tareas en este espacio verde turístico de nuestra ciudad. Se reforzaron conocimientos junto a los trabajadores para acompañar la implementación del Desfibrilador que fue colocado días atrás en el Parque y que se encuentra ubicado en el Puesto de Vigilancia para ser utilizado en caso que se requiera.

JORNADA DE DIFUSIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO “JUAN VUCETICH” La Subsecretaría de Protección Ciudadana invita a la Jornada de Difusión de la Oferta Académica del Instituto Universitario Juan Vucetich y de la incorporación a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El evento tendrá lugar el viernes 6 de octubre a las 9.30 horas en el Club Juventud Deportiva (Av. Carmen e Hip. Yrigoyen). La jornada, destinada a estudiantes de los últimos años de Secundaria e interesados en general, estará a cargo de la Subsecretaría de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad bonaerense y personal académico.

Se contará con stands de las diferentes propuestas universitarias como cursos, diplomaturas, licenciaturas y los diferentes ciclos que se llevan adelante en marco de la formación de dicha institución.

LAS FLORES SERÁ SEDE DEL ENCUENTRO REGIONAL DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Este jueves 5 de octubre Las Flores será sede del Encuentro de Escuelas de Educación Artística de la Región 24 denominado “Arte en Libertad”. Participarán alumnos de los turnos mañana y tarde de la Escuela de Artística de nuestra ciudad y también de las localidades de Rauch, Roque Pérez, Lobos, 25 de mayo, Saladillo, General Alvear, entre otras, que realizarán presentaciones en cada uno de los lugares de realización. La jornada comenzará a las 9.30 en el punto de reunión que será el Gimnasio de la Escuela Técnica. Continuará en el Espacio para la Memoria (Av. Avellaneda y Pueyrredón) donde se desarrollarán muestras de arte, de producciones artísticas y un recorrido más visita guiada por las instalaciones. Desde las 11.30 hasta las 13 horas el punto de encuentro será la Plaza Mitre donde se compartirá: actuación de banda de rock, muestra de conservatorio y clase abierta de baile más almuerzo. A las 13.30 horas en el Teatro Español se llevará a cabo la apertura con la participación de autoridades y la presentación de distintas intervenciones: obras teatrales, canto, danzas, audiovisuales, coreografías, circo y muchas propuestas más. El cierre estará a cargo del Conservatorio Isaías Orbe de nuestra ciudad junto a la Cátedra de Coro y conjuntamente con la Orquesta Escuela de Las Flores.

FIORELLA Y SANTINO PROPATO AL MUNDIAL DE PADEL DE MENORES La Secretaría de Deportes felicita a Fiorella y Santino Propato, como así también a su padre y entrenador Sebastián Propato, por clasificar al Open Mundial de Padel de Menores 2023 que se desarrollará en Paraguay. Los hermanos estarán nuevamente en una competencia mundialista, luego de participar en el Primer Torneo Argentino de Menores 2023 que se disputó desde el viernes 29 de septiembre hasta el domingo 1° de octubre en Córdoda, donde se otorgaban plazas para este importante evento internacional. Fiorella y Francesca Floriani (San Luis) se consagraron campeonas de la categoría Sub 16, mientras que Santino y Jeremías Pucheta (Córdoba) obtuvieron el subcampeonato de la división Sub 14. Cabe destacar que, con este resultado, Santino estará presente en el Open del Mundial y quedó posicionado N° 2 en el Ranking de Argentina. Por su parte, Fiorella y Francesca ya estaban clasificadas al Mundial por ser las actuales N° 1 Sub 16 del país.

BLAS FLORES Y WENCESLAO LARRAMENDI COMPITIERON EN LOS JUEGOS NACIONALES EVITA Los atletas de nuestra ciudad Blas Flores (Intelectual U18) y Wenceslao Larramendi (PC 34 U18) representaron a la Provincia de Buenos Aires en los Juegos Nacionales Evita, que se llevaron a cabo desde el domingo 24 hasta el sábado 30 de septiembre en Mar del Plata. Blas clasificó octavo en salto en largo, mientras que en 1.500 y 200 metros llanos arribó noveno y séptimo, respectivamente. Por su parte, Wenceslao resultó quinto en 100 metros con silla de ruedas y alcanzó la sexta ubicación en lanzamiento de bala. Cabe destacar que la delegación bonaerense de la categoría U18 se adjudicó la Copa de Atletismo Adaptado. La Secretaría de Deportes reconoce el esfuerzo y dedicación de Blas y Wenceslao, como así también de la profesora y entrenadora Fernanda Negrete, quienes estuvieron a la altura de las circunstancias en este evento de semejante magnitud.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram