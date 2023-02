Bombazo: ¿se desarma la Juve?

El campeón del Apertura 2022 atraviesa una sangría más que importante. A las ya confirmadas partidas de Michel Bertholet, Ignacio Luciani y Emiliano Bertini, flamantes refuerzos de Porteño (Cacharí), se suman más de 15 jugadores que, por distintos motivos, emigraron del club. «Que tengamos tantas bajas me molesta bastante», afirmó Samuel Macías, técnico del albirrojo, a la 91.5 en el programa «Alta Definición» que conduce Flavio Iacomini. «Lo de Michel, Nacho y Emiliano es comprensible porque recibieron una oferta de Porteño pero no pensé que más chicos se fueran a ir a otros clubes. Es claro que cuando aparece la billetera es difícil a veces retener un jugador. De hecho, Jony López (ex delantero de El Taladro) había empezado a entrenar con nosotros pero apareció Barrio Traut y le hizo una oferta que hizo que se marchara», expresó más adelante. «Este va a ser un campeonato muy competitivo donde uno ve que el resto de los clubes se están preparando muy bien y que nosotros tengamos tantas bajas me deja caliente. De hecho, este presente me lleva a pensar que no es conveniente que juguemos el Pre-Federal».

