Cdor. Mario Elgue: “Estamos en el final de este gobierno capitalista de amigos”

En una caliente entrevista, el contador impulsor del Ipac en la década del 90 y ex Pte. Del Inaes reflexionó sobre las posibles tres alternativas que tiene nuestro país de ser dirigido en los próximos 4 años y las medidas de cada uno de ellos.

“Estamos arriba de un 40% de pobreza, similar número de trabajo en negro, regiones desfinanciadas a partir de la decisión del senado de un impuesto que es coparticipable, parte de lo que se recaude por el impuesto a las ganancias se destina a las provincias. Para tener una idea de lo que digo, Insfrán en Misiones cubre el 90 % del gasto público con la coparticipación. Esto favorece a los ingresos más alto, son 15 salarios mínimos vitales y móviles, casi 2 millones de pesos proyectados a octubre. ¿Hay un error semántico, el salario con la jubilación es ganancia? Está mal el nombre pienso yo…” Por otro lado; “Hay un cuadro de inflación descontrolada cuando prácticamente todos los países del mundo solucionaron ese problema, tiene como centro de su causa el desequilibrio fiscal, la emisión de la moneda desmedida y las malas decisiones políticas. El Banco Central toma una medida y Massa la desmorona al otro día, la puja fue por Mercado Pago y el Banco Central, hay falta de liderazgo, el gobierno no elaboró un plan, ya no hay tiempo, son parches y se trata de llegar a octubre. Massa quiere despegarse, pero él forma parte de este gobierno…El país es normal lo que no tenemos son dirigentes normales, no lo digo como insulto, sino dirigentes con los pies de la tierra. Es legítimo que la gente quiera ganar más y que bajen impuestos pero no se puede hacer a costa de que la inflación nos coma. El Plan Platita termina siendo absorbido por la inflación. Si ésta sigue subiendo, desaparecen. Uno recibe ese bono, en principio se siente contento, pero va a comprar y vale menos…” Explicaba. En otro párrafo: “No se está discutiendo los temas de fondo, ¿Quién habla del perfil productivo de la Argentina?, Los recientes debates televisivos fueron puras chicanas en su mayoría. Fíjense ahora ese caso del puntero de la Legislatura; es escandaloso y hay un silencio gélido que explica que muchos políticos han sido cómplices. Hay una Argentina desordenada donde la corrupción salpica a prácticamente todos. Esa cosa de “naturalizar” la corrupción no pasa en otros países porque allí se castiga de verdad…” sobre la proyección del kirchnerismo: “Estamos en el final de este capitalismo de amigos que buscó tener cautiva a la gente para que sean clientes que cuando los tengan que votar los voten…Todos los países subsidian y tienen planes, EE.UU, Australia, Inglaterra pero lo hacen con eficacia y sin intermediarios, punteros o movimientos sociales que se quedan con parte del plan. En la pandemia todo el mundo subsidió y hoy cuando estás debajo de la línea de pobreza te subsidian. Hay gente de Las Flores que se fue a radicar en países escandinavos han recibido una casa y hasta un auto…” dijo. Sobre la dolarización de Milei; “Milei es el emergente tardío de la crisis de la 2001. El dice que es resultado de la gente que está harta. Yo creo que va a entrar en la segunda vuelta. El ya dio marcha atrás en la dolarización, dice que es inviable, para eso hay que tener dólares y no los hay. Tan simple como eso. El hablo de una ingeniería financiera, donde los fondos buitres, fondos de alto riesgo, dice que había conseguido 60 mil millones de dólares. Pero como está el país es especulativo y sus asesores dijeron que quedaría para más adelante y previamente hay que tomar medidas de ordenamiento, equilibrio fiscal, actualizar los precios. Es que tenemos bajo poder adquisitivo. La gente dice que le cuesta afrontar esos precios, pero el salario es muy bajo…Si se logra el equilibrio fiscal, con un buen desempeño de la producción agropecuaria, no es necesario dolarizar…hay informes sobre los países que dolarizaron; Panamá dolarizó desde sus inicios allí lograron parar la inflación bastante, como Ecuador y el Salvador también…La pobreza bajó un poco, en Ecuador el 70% de la gente trabaja en negro…” Sobre el candidato a dirigir la economía por parte la bandera de Bullrich: “Melconián le da fuerza a la candidatura de Bullrich y tiene un equipo con la fundación Mediterránea de 80 personas, tiene un vocabulario popular, él puso un programa a disposición de todos los candidatos. El habla de bimonetariedad, creo que es razonable, los autos, departamentos, casas, se habla en dólares, lo que pasa que en los papeles se pone en pesos. Cuando la gente quiere ahorrar, lo hace en dólares, es que nuestro peso no tiene cada vez menos valor…En un plazo relativamente corto es serio y viable ese es el camino y apostar a reforzar el peso…” ante lo local, acotaba: “Las fuerzas locales parecen fuerzas vecinales, la gente toma el paquete completo, el que vota a Gelené vota a Massa o Dorronsoro a Bullrich, aún si gana Massa va a terminar con el kirchnerismo, no lo va a decir, pero lo hará paulatinamente…”

ENTREVISTA A MARIO ELGUE

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram