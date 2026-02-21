Con los pelos de punta

A un ritmo incesante y frenético funcionó ayer la Liga de Fútbol de las Flores ante el inminente cierre del libro de pases. Entre nuevas incorporaciones en las categorías menores por el primer fichaje, Fútbol Femenino y varios jugadores que cambiaron de equipo en Primera División y Reserva, ya son más de 600 los movimientos. El próximo martes será el último día para completar los trámites finales.

(Por Flavio Iacomini)

No paró de entrar gente en la sede de la LIga de Futbol Oficial de Las Flores durante esta última semana.

Entre el jueves y el viernes se dio el mayor caudal de presencia de jugadores de todas las divisionales del fútbol florense, que en el caso de los más chicos fueron acompañados por sus padres para poder estampar su firma que los incorpora por primera vez a la entidad ubicada geográficamente en Sarmiento y Cisneros.

A esto se le sumó la obligada participación en el lugar de los directivos de los siete clubes que estarán en este 2026 compitiendo en los campeonatos oficiales que darán comienzo el próximo 14 de Marzo.

Los dirigentes de Barrio Traut, Ferrocarril Roca, Atlético Las Flores, El Hollín, El Taladro, Juventud Unida y Juventud Deportiva, firmaron pases de jugadores que emigran a otros clubes y también se encargaron de recepcionar la documentación de los nuevos nombres que se incorporan a cada una de las mencionadas instituciones.

El martes será el cierre definitivo del Libro de Pases, un hecho que se había anunciado primero para ayer viernes. Solo quedará abierta después, la posibilidad de fichar jugadores de otras ligas foráneas, un cupo permitido hasta la segunda fecha de iniciado el campeonato Apertura 2026.

Ya a partir del próximo miércoles, el secretario rentado Gastón Rodríguez, se encargará de cargar al sistema COMET de AFA todos los movimientos para que cada club, categoría por categoría, tengan de manera definitiva su listado oficial de jugadores. Un trabajo, según lo expresado por el propio Rodríguez, que debido a la cantidad de movimientos registrados, le demandará no menos de 15 días.

