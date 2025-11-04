Crisis política en Tanzania: «Aquí se vive con mucha tensión»

José Luis Gómez, ciudadano español residiendo en la ciudad de Dar es-Salam (capital de Tanzania), relató en la 91.5, los días posteriores a la polémica asunción de la nueva presidente del país ubicado en la costa este de Africa Oriental. «Aquí se vive con mucha tensión luego de la llegada de Samia Hassan. La población está muy disconforme porque sus contrincantes políticos no pudieron participar libremente de la elección. Es más, hasta los arrestaron», explicó. «Desde que este país se independizó dio origen al nacimiento de un grupo llamado CCM que es conocido como el Partido de la Revolución. Hace 60 años que están en el gobierno y manipulan cada contienda», dijo más adelante. «El día de las elecciones hubo revueltas en las ciudades más pobladas del país dejando muertos y heridos. Ahora la comunidad internacional ha expresado su preocupación».

