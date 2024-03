Cuando el jefe de seguridad del gobernador echa a la prensa local “Vos tenes que irte al carajo de acá”

Es importante hacer un balance sobre los actos políticos y el especial trabajo de la prensa local cuando llega un gobernador acompañado de su equipo de ministros. De hecho, es necesario para el mismo intendente que vayan varios medios experimentados, no es lo mismo en una conferencia mostrar un micrófono y una cámara, que mostrar cinco.

Por un lado, se ve como algo llamativo la gigante comitiva desde la gobernación bonaerense asistida económicamente por los que abonan sus impuestos.

Pero siempre en estos eventos para la prensa local no es un trabajo cómodo, de hecho, lo hacen notar como que “somos menos que ellos” hasta queda chica la misma prensa del municipio porque pierden el timón del acto, y todo gira alrededor de lo que dice prensa de la provincia, pues el espectro de prensa del gobernador, de cada ministro, más la seguridad, más la seguridad local que tambien esta alerta, mas todo el equipo del municipio, sé llega alrededor de un centenar de personas para enquistar un concepto político.

Lejos quedó un acto protocolar como debería ser una entrega de viviendas. Ha todo esto mejor no hablemos de los millones que sale esta movida.

Pero detonante de este escrito es el trago amargo que vivió el colega de Canal 3 Marcelo Altamiranda. Él nos contaba.

“No me dejaron laburar básicamente, toda venia bien hasta que no, empiezo a hacer imágenes de la entrega de las primeras viviendas, previo arreglo con el jefe de prensa del gobernador una entrevista. Inclusive me comenta que comenzaba a entregar las viviendas de la esquina y saludar a los vecinos adyacentes a la plazoleta Maradona. Aparentemente el jefe de seguridad le llega la información que el gobernador no quería a nadie, de hecho, sacaba a la gente y la mandaba para el lado del acto que estaba a 100 mts. de muy mala manera…se me acerca y me pregunta, ¿vos quien sos? , le cuento con micrófono en mano que soy del canal local, que había hablado con el jefe de prensa para hacer una entrevista con el gobernador, pero con muy mala expresión, me dijo “vos tenes que irte al carajo de acá”… le digo, para, yo estoy trabajando y hable con el jefe de prensa… habla con el jefe de prensa y este me saca el aval, por lo tanto, le reclama a Altamiranda que se valla inmediatamente. …Altamiranda reflexiona y le dice, mira, yo de acá no me voy un carajo, y vos no me vas a sacar, quien sos para sacarme, ¿me vas a echar de mi ciudad? Así que, para calmar las aguas, me arrepiento y decido retirarme, manifestándole…vamos a hacerla fácil, yo me voy de acá, me retiro, no van a tener ninguna imagen del gobernador, no les voy a cubrir, ha, pero es el gobernador me reclamaba… seguido al irse Altamiranda, lo corre de atrás el jefe de seguridad para para pedirme disculpas, ¡y que vuelva…! Esto es resumiendo, concretamente fue un maltrato verbal a nivel Dios, por parte el jefe de seguridad del gobernador y el jefe de prensa del gobernador, a esto se suma la negativa y la lavada de manos de algunos funcionarios locales que estaban ahí…para todo esto, Miguel Tafura, camarógrafo, también tuvo problemas para tomar imágenes en la recorrida” nos comentaba Marcelo Altamiranda.

Realmente un atentado contra la prensa local. Lamentable

