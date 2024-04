Cuando la Fe mueve montañas: Presbítero Carlos Cabrera a 47 años de su fundación festeja en Club J. Deportiva

Cuando uno analiza el historial del MCYM en sus 47 años de vida se queda sorprendido, no solo por las personas recuperadas, si no por la loable tarea en los comedores, y la fundación de más de 50 iglesias en distintos lugares del país y en el exterior tambien. Por esto, llegamos hasta el domicilio de la Iglesia Cristiana y Misionera conducida actualmente por Alejandra Cabrera, hija del ahora presbítero Carlos Cabrera y su esposa Mercedes, donde conforman el legado sus otras dos hijas, Débora que se encuentra a cargo de la iglesia de Henderson y Ana a cargo de la iglesia de Gral. Belgrano.

“Llegamos el 1 de mayo de 1977 recién casado con Mercedes después de habernos casado en abril en Constitución (Buenos Aires). Después comenzamos nuestra tarea que es una pasión, realmente, Dios nos unió para lograr todo lo que se ha conseguido. En ésta época nos sensibilizamos por el hecho de mirar hacia atrás y ver que se ha hecho mucho. Nuestro corazón sigue ardiendo con pasión por el ministerio pastoral porque lo vivimos con intensidad, la llama no se mantiene, sino que se aumenta…Esta es una etapa de lograr metas que antes eran inalcanzables. Dios nos ha dado cosas muy lindas, tenemos grandes satisfacciones como ver vidas rescatadas, transformadas. Eso es una satisfacción plena…La presión del sistema actual, la crisis que no sólo es económica. Pasa por la falta de principios, de valores. Ver niños abandonados, desprotegidos por un sistema corrupto y perverso, la droga está al alcance de la mano como cualquier vicio. Esas cosas lo incentivan y provocan, por eso es importante el papá y mamá para velar por sus hijos…Tenemos un sistema que anula esa responsabilidad paterna … Hay etapas de la vida donde no podemos venir con una enseñanza para adolescentes y jóvenes, hablamos de chicos de edad preescolar y nos preocupa que nos vengan con preguntas que no son para su edad. Hoy los celulares hacen que tengan interrogantes que nos preocupan y alertan. A nosotros nos interesa que esté bien la familia. Me interesa la casa, la primera iglesia es la casa, el matrimonio, el hogar. Yo estoy orgulloso de mis hijas y nietos que aman la palabra y eso nos hace muy feliz…” comentaba con emoción.

Sobre la vocación y formación de nuevos lideres espirituales, dijo: “Lo de la cantidad de vacacionistas no nos pasa. Tal vez algunos se dan cuenta que a mitad de camino están en otra dirección…Nuestro templo es una escuela de ministerio donde se preparan vidas que tienen vocación. Hacemos como un pre discipulado como un examen de ingreso. A los que quieren ingresar tienen que hacer como un cálculo que es poner en la mesa sus expectativas, lo que le gusta. Que se asegure que lo suyo es permanente y no pasajero. Esos cuidados hacen que la vocación sea genuina. Nos ha pasado de gente con pasión envolvente. Como una chica que está estudiando abogacía pero quiere ser pastora. Y puede ser las dos cosas. Es hoy esposa de otro pastor nuestro y están en Carlos Casares…” remarcaba.

Llega el 1º de mayo y la institución festeja su aniversario con la llegada de distintas congregaciones, hijas de el movimiento nacido en Las Flores, explicando: “El 1 de mayo decimos primero la Casa Madre y hay agradecimiento de venir al lugar donde todo empezó, por esto precisamos para el encuentro un lugar mas amplio y vamos a hacer los festejos en el Club J. Deportiva.

Hay grandes satisfacciones como Héctor, un pastor que hoy está en Uruguay. Otro matrimonio en Villegas…Se está haciendo colecta en un camión para llevar ropa al Chaco, al Impenetrable. Acá en Las Flores necesitamos tierras para ampliar la capacidad del templo. Hay un documento firmado por el HCD y el municipio para tener más espacio…así como la intendencia le ha dado predios a distintas instituciones, el MCYM necesita en carácter de urgencia mas espacio, el intendente va a estar el 1º de mayo acá, y va a ver una muchedumbre de gente…” Afirmaba.

AUDIO DE LA ENTREVISTA AL PRESBISTERO CARLOS CABRERA

