El Concejo Deliberante solicitó que se cumpla la ordenanza que regula las remiserías

Sesionó este jueves el Concejo Deliberante en el salón «Dr. Oscar Alende». Entre los puntos salientes se aprobó un informe sobre cumplimiento ordenanza 1402/93 (agencia remises). Al referirse al proyecto de resolución, la concejal Luciana Plini (Bloque Adelante-Juntos), afirmó que «en el artículo 7 de la mencionada ordenanza las agencias deben contar, como mínimo, con dos vehículos durante las 24 horas del día. Sabemos que este artículo no se estaría cumpliendo en un cien por ciento ya que en el horario nocturno las agencias permanecen cerradas. Por lo mismo, han llegado a nuestro bloque y al Concejo numerosos reclamos de vecinos. Creemos que es importante que el servicio funcione las 24 horas. No todos los vecinos cuentan con movilidad propia y muchos de ellos necesitan durante la noche o madrugada un auto ya sea para ir a trabajar, especialmente los días de lluvia o bien cuando necesitan trasladarse a la terminal o estación de tren, por ejemplo», En tanto, la concejal Alejandra Vazzano (Bloque FTxLF), co-autora del proyecto, indicó que «vamos a trabajar con este tema para dar una respuesta a los vecinos y si la ordenanza no se cumple será necesario encontrar la manera para que haya algún servicio nocturno de transporte».

También pasó a Comisión un informe sobre varios puntos en relación al proyecto realización 72 viviendas. «Este es un proyecto que aspira a tener un poco más de información. Hace poco unos vecinos nos manifestaron que en el lugar donde se construirían esas viviendas era una zona muy baja donde siempre se junta mucha agua. Así, después de la fuerte lluvia de la semana pasada, fuimos a ese lugar y nos llamó la atención que se trata de terrenos muy bajos y en un sector se ha formado una laguna. Queremos conocer los detalles del acuerdo con la empresa constructora, los plazos y también cómo será el mecanismo para los futuros adjudicatarios», propuso el concejal Valentín Genusso (Bloque Adelante-Juntos). Por su parte, el concejal Leo Municoy (Bloque FTxLF), criticó duramente la gestión anterior al resaltar que «soy respetuoso de lo que presenta la oposición pero no puedo dejar de recordar ni dejar pasar que en cuatro años no crearon una sola vivienda».

Otros temas que se tocaron y pasaron a comisión fueron eximición impuesto provinciales centros jubilados, problemática personas mayores uso IOMA digital, informe plan de obra pavimentación Av. Independencia e/ ruta 3 y Av. Rivadavia y creación registro prestadores servicio extra hoteleros.

