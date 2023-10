F. Camara: «No creo que este domingo vaya a salir alguien presidente»

El Arq. y ex legislador provincial por la UCEDE Fernando Cámara se refirió a cinco días de las elecciones generales, que el próximo domingo hay una claro ambiente a balotage.

“Esta elección se define por tercios, para mí no va a salir el presidente el domingo, creo que va a salir balotage entre Milei y Bullrich, el peronismo va a cosechar lo que sembró…” decía en el comienzo.

“No son creíbles porque hoy Massa es el ministro de economía, hoy gobierna él porque el presidente no existe, la vicepresidente se esconde cuando van mal las cosas. Hoy el país lo maneja Massa y dice “cuando yo sea gobierno” y hoy está gobernando…”

“Hoy nadie produce ni tiene ganas de invertir, la gente no va a sacar la plata del colchón. Cada billete que emite el gobierno es robarle la plata a la gente porque hace que valga menos…Este gobierno por qué no hablan de su época nefasta con Isabelita. Deberían asumir su responsabilidad de una vez por todas. No me importa que el domingo me echen en cara en caso de que me equivoque con mi pronóstico y de que soy gorila…”

“Nosotros no estamos con Milei, somos liberales, soy prosecretario de la UCeDe y estamos apoyando a Patricia Bullrich, las propuestas de Milei tiene algo de lo que me han escuchado decir, comparto un 50 o 60% pero hay otro porcentaje que no me gusta. El siempre decía que es anarco-libertario. Este hombre dice que va a dinamitar el Banco Central. Si tengo una casa en mal estado, en un 90% lo podes arreglar, lo digo como arquitecto no…Hay que empezar a respetar las leyes de la Constitución, y cambiar las leyes laborales. Lo hablo con los gremios locales, andá al vidriero, carpintero, albañil. Hoy la gente no quiere contratar a terceros porque tiene miedo y eso hay que cambiarlo. El empleado tiene que ser una ayuda y no un problema. Los gremios te hablan de las conquistas laborales. Y los empleados en su mayoría están en negro que no tienen aportes ni nada. Con esas leyes destruyeron el amor al trabajo. Y todo con esos planes. Está bien ayudar a la gente pero que no sea eterno. Si alguien es bueno hay que ayudarle a desarrollar sus capacidades. A los que tengan un plan permitírselo hasta que se estabilice, independizarse y tener la dignidad de vivir con un trabajo en blanco. Es fundamental. Si no uno va y no le gusta el jefe porque era serio o le queda lejos de su casa no agarra el trabajo. No hay que pedir que la sociedad lo mantenga…Ahora Milei le saca a los planeros y se los quiere dar a los gremios. Los planes lo tienen que manejar el estado. Tiene que haber una estructura y organización del estado que esa plata vaya a la gente y no que se la den a un tipo y éste la reparte. Es absurdo eso…” sobre los libertarios locales, dijo: “En Las Flores la oposición tiene buena lista, estoy ilusionado con que Federico Gentilini que pueda ser concejal. Es alguien muy capacitado y centrado. También la lista de Juntos por el Cambio es muy interesante, Dorronsoro haría una buena gestió… Alberto se lo ve firme y ha hecho obras. Para la oposición será difícil pero veremos qué pasa. En política siempre hay sorpresas…”

ENTREVISTA A FERNANDO CAMARA

