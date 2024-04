Fabián Blanstein, Int. interino: “El pre proyecto que había por ahí, estaban las 3 rotondas, después se decidió realizar las 2 rotondas”

Conversamos en “El Periodístico” del día de la fecha con el intendente interino, Prof. Fabián Blanstein quien reemplaza por licencia anual al Ing. Gelené hasta el 28 del corriente mes.

“Cada interinato tiene alguna particularidad diferente, tratar de enfrentarlo de la mejor manera posible apoyado por todo el equipo municipal que ayuda y mucho… Alberto siempre deja todo ordenado y deja muy bien cada transición pero en varios de los interinatos tuvimos el tema de la lluvia, en una oportunidad tuvimos que tomar la fuerte decisión de cortar la ruta entre Las Flores y Rauch, lo hicimos en conjunto con el intendente también interino de ese momento de Rauch, pero siempre tratando de seguir con el espíritu… Mi ADN es el trabajo en equipo y a todos le doy la participación necesaria, lo mismo que hago en el ejecutivo en estos días lo hago en el Concejo Deliberante, es un formato propio, ya mi vida es así. Antes de finalizar este interinato enviaré una carta a los medios para pedir unión entre todos los vecinos, ser ordenados y unidos. Tenemos una ciudad hermosa y hay que cuidarla, trabajando en conjunto por nuestro futuro. Tenemos que trabajar en una mesa grande. Hay que juntarse y ser creativos del mismo carro que es Las Flores…” Decía. Sobre el estado de la ruta nacional 3, dijo: “Se presentó el proyecto del concejal Martín Saladino y se votó por unanimidad, se habló mucho por el estado de ruta 3, se mandó a Vialidad nacional, a la legislatura provincial, desde nuestro lugar hemos mandado el reclamo. Hoy el problema está y hay que tratar de resolverlo, ojalá que las autoridades nacionales puedan solucionar esto de forma urgente teniendo en cuenta el tránsito diario, el exceso de peso de los camiones es tremendo, hay que tener un control y hacer cumplir las normas…” Ante quejas de vecinos de la Av. Pte. Perón al ingreso de Ruta 3: “La obra en Pte. Perón llegando a ruta 3 está pedida, quedó sin concretar y si de la provincia no vienen fondos para realizarlo, el municipio tendrá que hacer el esfuerzo correspondiente porque ese tramo está muy difícil…” Sobre la travesía en Ruta 3 y la cantidad de rotondas, dijo: “La travesía comprendía dos rotondas, en Pte. Perón y ruta 3 y V. Paz y ruta 3. Quedó una entrada franca en la Avda. Independencia. Es la salida y entrada más fácil que conecta rápidamente con el centro…” Al comunicarse un oyente, mandó el informe periodístico del medio oficialista Noticias Las Flores, donde el municipio deja claro que eran 3 las rotondas, manifestando: “Tengo entendido, te lo explico porque lo vi, el pre proyecto que había por ahí, estaban las 3 rotondas, después se decidió realizar las 2 rotondas, esa para una posterior situación, podría ser la 3era. Pero el proyecto en sí que se aprobó eran dos rotondas…” Siguiendo con el tema de las obras a futuro que circunvalan la ciudad, comentó: “Hay un proyecto de la otra salida por la Cruz Marqués con el puente sobre la laguna La Blanca, sería muy bueno que ese lugar pueda ser otra salida y entrada a la ciudad. Ese tramo sería unos 2 mil metros, algo parecido con la Avda. Independencia…” sobre el freno de la obra del CFI (Esc. De Form. Integral): “Está con una readecuación de valores, ayer firmamos con otros funcionarios para que el CFI como la Escuela 3 de Pardo como la continuación de la Escuela 10 y Secundaria 1 se va a volver a licitar para la continuación de la obra. Hoy vivimos movimientos tan bruscos con valores tan altos que la empresa no puede continuar con la obra. Con una licitación nueva se podrá continuar…” Con la llegada del gobernador, se hizo realidad la entrega de las 12 casa, barrio “Raúl Alfonsín“y ante el descontento de algunos vecinos, dijo: “Se han entregado muchas casas, en todo este tiempo, se están continuando con más, siempre habrá situaciones de este tipo, gente que apunta a otra, familias que luchan por tener el techo propio es algo de mucho tiempo, cuando uno la consigue es difícil que no sea apuntado por el resto de la sociedad. Hay trabajadoras sociales, licenciadas, con un recurso humano fenomenal que tienen muy claro a través de encuestas sociales donde se hace un trabajo delicado tratando de no herir susceptibilidades. En su momento, fueron al HCD para explicar cómo es el tema. Se trata de sacar las mejores cosas para que luego el Instituto de la Vivienda y el municipio tengan las herramientas necesarias para otorgar una vivienda. Al que no le toca puede estar herido y mal pero hoy son 12 familias que las necesitan, y no es que tienen otra vivienda o que tengan un recurso económico, la autoridad de aplicación es el Instituto de la Vivienda…seguro el municipio envío más postulantes. Ahora están estas 38 más las 72 viviendas, el ciudadano se anota y la situación se va a actualizando año tras año. En el gobierno de Vidal en el 2017 sacó un proyecto sobre cómo debe actuar el Instituto de la Vivienda analizando cada situación. De ahí se va haciendo un puntaje de cada familia. En lo personal también me gustaría un método tipo sorteo ante igualdad de puntaje. Aquí había un tema de urgencia. Acá hubo casos de emergencia social, ciertos componentes que hacían una adjudicación inmediata. Son temas sensibles y se tiene que hacer con la transparencia adecuada…” Por los terrenos fiscales que se loteó para el futuro de viviendas, expresó: “Hay 157 lotes con servicio que se están adecuando, esos terrenos estaban usurpados por gente. El municipio frenó la situación, se compraron 9 hectáreas. Y ahí se hizo un relevamiento y se están desarrollando esos lotes para otorgarlos y construir, pero primero tienen que llegar los servicios, el gas, agua, red eléctrica, es el proyecto llamando “La Blanca”. Remarcó.

