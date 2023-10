Fulvia Condorí de Tribuna Docente sobre la convocatoria en La Tacuara

Los hechos de publico conocimiento de los últimos meses, dejan al desnudo una realidad para los educadores que encendió la alarma ante la crisis social que se esta viviendo. Hechos graves que sacuden a la comunidad y no únicos, un articulado que no alcanza y no acciona con la celeridad que necesita la realidad, dejan sin protección tanto al alumnado como a los docentes.

Conversamos con Fulvia Condorí en la mañana de El Periodístico.

“Esta convocatoria ya es un espacio más amplio que es necesario porque las actuaciones dentro del frente gremial no se estarían ajustando a lo que hoy necesita la docencia en este avance del derecho laboral docente, con la inspección de Alfonsina hubo sanciones a la docencia y ahora con la nueva asunción a cargo de Marcela Ferrari se conocen nuevos casos. Por eso hemos considerado agruparnos en torno en aquellos que participan, para evaluar cada una de las situaciones y las dudas en algunos nuevos casos, la aplicación del art. 139 del estatuto que es una investigación por una falta grave y les da potestad a la inspectora para separar del cargo a quien considera que cometa una falta grave. De parte de quienes aplican ese artículo dicen que te separan para protegerte para brindarte un tiempo y espacio que no te ponga enfrente de quienes reclaman un conflicto, y no es ni abrigo ni garantía porque se vulnera el derecho laboral docente…No se está protegido, está siendo sancionado. En el caso de la docencia uno ya es culpable y tiene que demostrar que es inocente por eso te separan del cargo…En esta asamblea se analizó cómo devino en consecuencia con los profesores que no tenían que ver en forma directa con el conflicto en sí, se les aplica el 104 que también está enmarcado en una situación o expresión que aparece como sospechada la acción de la institución y por eso son llevadas a distintas instituciones para cumplir su tarea. Esto no pasa sólo en Las Flores, en la docencia bonaerense si se hace una búsqueda aparecen muchos docentes sospechados de abuso y de cuánta cuestión se le puede atravesar a una familia o a un mismo estudiante. Conflicto que pasaron a ser moneda corriente… Culpables no son ni la directora, ni la maestra de sala porque la escuela no puede asumir tamaña responsabilidad que se les quiere dar. Hay una preocupación con de familias sobre un nene que desde la sala de 2 se comportaba distinto, la escuela no tiene la potestad de resolver. Vos tenés un grupo de estudiantes en una sala de 5 que no se ajusta a los comportamientos esperables dentro de la construcción en ese nivel. El comportamiento como los aprendizajes no hacen que tenga la herramienta para decirle que no venga la escuela. Mínimamente tengo poder de intervención, llamar a la familia, va a depender de las posibilidades que le brinda el estado a esa familia para resolver cuestiones con la intervención de un profesional como un psicopedagogo. La primera que observa la situación es la maestra de sala que transmite al director tal situación. ¿Qué solución esperaban? ¿Qué el nene no vaya más a la sala? La escuela está atravesada todos los días por el niño NN, en secundaria hay otro tipo de situaciones y graves también. La escuela es pública es gratuita y garantizada para todos los que quieran asistir, no podemos excluir de la escuela. Nosotros llamamos a dialogar…Cuando se gestó no había inspectores de nivel inicial. Hay una inspectora regional donde hay cinco pueblos con 30 jardines, hay responsabilidad del estado porque también hay un problema de recursos humanos. Tenemos una proporción desproporcionada, un docente en la sala que se tiene que responsabilizar de 30 alumnos que hoy por hoy demandan mucho más…” Remarcaba Fulvia.

AUDIO DE LA ENTREVISTA A FULVIA CONDORÍ

