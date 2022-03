Fútbol: florenses debutaron en Vélez (Azul)

Emanuel Marino (ex Barrio Traut), Nicolás Carballo (ex El Taladro), Santiago Magno (ex Ferro) y Facundo Díaz (ex Ferro) se calzaron por primera vez en este 2022 la casaca de Vélez (Azul) que se prepara para el Torneo Oficial de la Liga Azuleña. Fue en el marco de un Torneo Relámpago que se disputó el fin de semana largo de carnaval donde participaron los nueve equipos de la vecina ciudad. En esa misma liga, Porteño (Cacharí) contrató al defensor Gonzalo Caputo (ex Ferro) quien se sumará a los florenses Juan Marcos Gaimaro, Braian Coronel y Facundo Gómez, quienes desde el 2021 militan en el albirrojo.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram