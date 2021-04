Ing. Agrónomo Sergio Sánchez: “Tenemos un plan regulador de arbolado que llevamos adelante”

El arbolado no es poca cosa…lo primero es que hay que entender que cuando hablamos de arbolado se van a generar controversias, por un lado tenemos la urbe y por el otro lo natural..hacerlos convivir puede generar algún inconveniente para el ciudadano… Así, empezaba la entrevista quien esta a cargo del la poda, arbolado y planificación municipal. «en la poda hay que aclarar que la lleva a cabo la Subsecretaría de Ambiente que se rige por la Ley de Arbolado Público, por eso se poda como se poda…es toda una cuestión muy particular…tenemos un plan regulador de arbolado que llevamos adelante…tenemos ciertas especias que se han adaptado a la vida en la ciudad como el fresno americano y el plátano, nosotros la recomendamos…» por otro lado acotaba: «hay que entender que el árbol es un organismo vivo que crece todo el tiempo..si no le dejamos espacio de tierra libre, para que sus raíces respiren, impedimos que se realice un intercambio gaseoso..el árbol necesita espacio, la raíz va a buscar recursos donde sea..por eso hay que planificar para evitar esos inconvenientes..las raíces detectan humedad y se dirigen hacia allí..por eso pueden llegar a romper caños..cuando la planta encuentra una filtración de agua, busca ese lugar..la altura es importante, el árbol no va a crecer más allá de lo que dictamine su naturaleza, es la altura normal de esa especie..si el árbol está bien sanitariamente no se va a caer..» sobre la hojas que precipitan en pleno otoño, expresó:…»no hay que quemar hojas, son parte del paisaje otoñal, uno entiende el enojo de algunas personas, pero es parte del paisaje en otoño. Si hay tierra la hoja se degrada..si no, se pone en una bolsa y luego pasa el camión y las retira..hoy se lleva todo a lo que es la Laguna La Blanca.» también reflexionó sobre la invasión de mosquitos, considerando que hay que esperar porque ya viene el tiempo con bajas temperaturas, porque fumigar, no es bueno para la gente.

ENTREVISTA COMPLETA A SEBASTIAN SANCHEZ

Comparte esto: Tweet