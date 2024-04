J. López y “El Bigüá” con ideas para este 2024

La entrevista en El Periodístico de este jueves, fue con Juan López concesionario de El Bigüá, o confitería del Parque Plaza Montero como se la conoce también. Si hacemos historia, un lugar que no pudo sostenerse en el tiempo como proveeduría – restaurant para los turistas o vecinos que visitan el parque. Tal vez fines de semanas especiales, primaverales o de verano, el proyecto es viable, pero en invierno la historia cambia. Desde hace un año donde luego de su paso por el HCD donde el Automóvil Club de Las Flores sede el espacio para el manejo municipal, el lugar fue cedido a diversos emprendedores.

“Ya va 1 año en marzo de la concesión, agarramos la cola de verano del año pasado y toda esta temporada. El invierno pasado nos acompañó la gente y se pudo mantener, innovando, inventando, dándole opciones a la gente de Las Flores como las bicicletas de paseo que son para 3 o 4 personas, la media hora 3 mil pesos y los botecitos 2 a 4 se fracciona en 15 minutos y cuesta 2500 pesos, con salvavidas y elementos de seguridad, todo eso la gente lo acepta, respondió…Desde el año pasado me sorprendió el turismo de Buenos Aires, gente que viene a pasar el día, por tranquilidad, y vienen y acampan, el fin de semana santa fue muy bueno, vino mucha gente…” sobre los emprendedores que exponen en el lugar, dijo: “Las emprendedoras reponen cada semana, lo recaudado queda para ellos, nosotros los ofrecemos y se venden. La capacidad adentro es de 50 o 55 más afuera que es 25 personas en el playón y otras 25 en La Terraza, podríamos poner más, pero queremos tener más ampliada la cocina para otro tipo de menús. El plato vedette es la pizza a la piedra, lo hicimos en el verano, tenemos sandwichería, en invierno sacaremos un plato más de olla o más calorías…” Por cómo se logra la concesión del lugar, comentó: “Yo pago un canon mensual, pero el municipio ayudó en el armado como la asociación con elementos de cocina, heladera etc. Yo aporté el equipo de música o cosas extra que no estaban en el lugar para el funcionamiento. Sin la ayuda de la asociación esto no hubiera sido posible…” sobre laguna innovación para la temporada primaveral 2024, dijo: “En primavera, hay cosas que estamos pensando. Siempre innovando y ofreciendo cosas para el turismo, más actividades y que se sientan conformes. Hay familias que van, hacen un combo porque almuerzan y luego salen con las bicicletas…Este fin de semana haremos una Gran Milonga, va a ser el sábado con una entrada que más que nada es un derecho de espectáculo…” Remarcaba

AUDIO DE LA ENTREVISTA A JUAN LOPEZ

