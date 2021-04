Juegos Bonaerenses 2021: 30 años fomentando la competencia deportiva y cultural

ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA LAS CATEGORÍAS JUVENILES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Una vez más, ya en su 30º año consecutivo, la provincia desarrollará los Juegos Bonaerenses 2021 y entre las novedades, este año todas y todos los bonaerenses podrán inscribirse los siguientes formatos: Presencial – disciplinas deportivas: únicamente los deportes habilitados en el marco de las disposiciones del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y Jefatura de Gabinete de Ministros: Acuatlón, Ajedrez, Atletismo, Badminton, Basquetbol 3×3, Beach Vóley, Padel, Cestoball 3×3, Fútbol Tenis, Natación, Padel, Pelota, Skate, Tenis, Tenis de Mesa, Automovilismo (karting), Golf y Remo. Virtual – disciplinas deportivas: en todas sus etapas los Deportes Electrónicos -FIFA, League of Legends, Fortnite, etc.-, Taekwondo (juveniles y PCD), Judo (juveniles), Free Style Fútbol (PCD y adultos mayores), Coreografía Pop (adultos mayores). Virtual –disciplinas culturales: Dibujo (juveniles, PCD, adultos mayores, universitarios), Pintura (juveniles, PCD, adultos mayores, universitarios), Objeto tridimensional (juveniles, PCD, adultos mayores, universitarios), Fotografía (juveniles, PCD, adultos mayores, universitarios), Videominuto (juveniles, PCD, adultos mayores, universitarios), Danza Kolklórica (juveniles, PCD, adultos mayores, universitarios), Danza Tango (juveniles, adultos mayores), Solista Vocal (PCD, adultos mayores), Cuento (juveniles, adultos mayores), Poesía (juveniles, adultos mayores), Malambo (PCD), Narración Oral (PCD), Mural (juveniles), Artes Circenses (juveniles). Virtual Final Presencial – disciplinas deportivas: Free Style Fútbol (juveniles, universitarios), Gimnasia Artística, Patín. Virtual Final Presencial – disciplinas culturales: Freestyle rap (juveniles, universitarios), Solistra Vocal (juveniles, universitarios), Stand Up (juveniles, universitarios), Malambo (juveniles). Además, cada municipio también podrá presentar sus Selecciones Municipales de Básquetbol, Cestoball, Futsal, Fútbol 5 (femenino), Fútbol 11, Fútbol Playa, Handball, Hockey, Rugby, Softbol, Voleibol. Esta decisión tiene como objetivo disminuir el riesgo local simplificando la Etapa Municipal. Los interesados podrán participar en las disciplinas deportivas y/o culturales, en cualquiera de los formatos descriptos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de mayo y deberán formalizarse a través del sistema “Plenus”. Las categorías que participan son: Juveniles: 12 a 18 años. Personas con discapacidad: mayores de 12 años. Adultos mayores: mayores de 60 años. Estudiantes universitarios: 18 a 59 años. Los Juegos Bonaerenses 2021 serán organizados por la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que actualmente conduce Andrés Larroque en articulación con la Subsecretaría de Promoción Sociocultural dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. Para consultas e información dirigirse a: deportes@lasflores.gob.ar o al 2241-15-469307, de lunes a viernes, de 7 a 13 cultura@lasflores.gob.ar o al 442387, de lunes a viernes de 7 a 13 h.

APRENDER PARA CRECER – HOY TALLER DE PRESENTACIONES CREATIVAS La Secretaría de Educación y Punto Digital invitan a participar de un nuevo encuentro del programa “Aprender para Crecer”, en esta oportunidad al Taller de Presentaciones Creativas, hoy martes a las 18 horas por Zoom. En el mismo se podrán conocer novedosas formas de presentar productos, infografías o ideas para dejar indeleble tu impronta personal, vayas donde vayas. Se trabajará con software libres y herramientas disponibles de forma online. El taller será dictado por Jimena Fernández. Pueden inscribirse mediante el siguiente formulario: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lHkrS5TJSEWNAemuAfLblWzknjoZDDxFn51PPDQ8ufJUNTU1WU9MN1M0QzJBQjVNQjNTRUI3UUtUWC4u&fbclid=IwAR0oFWRV6lntCDTuVvn4dt4I9IYganpwNmdqsF7uuX5Djb8NsnkwViE0-Dg

NUEVA PRÓRROGA PARA LAS LICENCIAS DE CONDUCIR El Centro Emisor de Licencias de Conducir comunica la nueva prórroga para los vencimientos de la Licencia Nacional de Conducir. Por medio de la Disposición Nº 28/21, Artículo Nº 1 se prorrogan por 18 meses, las Licencias Nacionales de Conducir emitidas por la Provincia de Buenos Aires, cuyo vencimiento operó entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre de 2020. Y Artículo Nº 2 y por el termino de 12 meses las Licencias Nacionales de Conducir emitidas por la Provincia de Buenos Aires, cuyo vencimiento opere entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2021. Por otro lado, el Centro Emisor comunica que se trabaja en disminuir la circulación en las oficinas frente a la pandemia, por eso se puso a disposición la guía de tramites online y solicitud de turno virtual en https://lasflores.gob.ar/tramites

LA ANMAT RETIRA DEL MERCADO UN LOTE DE PASTA DE LEGUMBRES LIBRE DE GLUTEN, MARCA “WAKAS GLUTEN FREE” La Dirección de Bromatología municipal y la ANMAT informa a la comunidad celíaca que la razón social Wakas S.A. ha iniciado el retiro voluntario y preventivo del mercado del siguiente producto identificado como Alimento Libre de Gluten: Producto a base de harina de lenteja – Pasta de Legumbres Lenteja Chía cornetti – Libre de gluten – SIN TACC, marca «Wakas Gluten Free», Contenido Neto 250g, RNPA 02-613142, Lote 305, fecha de vto.: 31/10/21, elaborado por RNE 02-035204 para Wakas S.A. La medida fue tomada a partir de acciones de monitoreo en el marco del Plan de Fiscalización de Establecimientos, Productos Alimenticios y Materiales en contacto con Alimentos. Las muestras analizadas arrojaron como resultado valores de gluten superiores al permitido. Esta Administración Nacional se encuentra coordinando las acciones preventivas con todas las autoridades sanitarias provinciales y municipales del país, a los fines de monitorear el retiro del mercado del lote involucrado. El producto detallado no representa riesgo alguno para la población no celíaca. Por todo lo expuesto la ANMAT recomienda: A la población celíaca que tenga en su poder el lote 305 del mencionado producto, que se abstenga de consumirlo. A quienes expendan el lote mencionado del producto, que lo retiren de la comercialización y se contacten con su proveedor.

PODA DE ARBOLADO PÚBLICO ¿CÓMO PROCEDER ANTE UN RECLAMO DE INTERVENCIÓN EN ARBOLADO PÚBLICO? La Subsecretaría de Ambiente Sustentable y Espacio Público comunica que está realizando las tareas de conducción y mantenimiento del arbolado público. Esta se rige de acuerdo a lo dispuesto en la ordenanza Nº 3047/18 y siguiendo los lineamientos de la Ley Provincial de Arbolado Público, Ley Nº 12.276. La oficina de recepción de los reclamos de arbolado público funciona en el espacio correspondiente al Jardín Botánico, en Av. Pte. Perón y Pueyrredón, de lunes a viernes, en el horario de 6 a 13, o por teléfono al 2241 – 470857. La poda del arbolado público realizada por particulares sin la correspondiente autorización por parte de la Subsecretaria de Ambiente se encuentra PROHIBIDA.

DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS DE LA TEMPORADA OTOÑO/INVIERNO DEL PROGRAMA PROHUERTA, IMPULSADO POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL E INTA La Dirección de Nutrición dependiente de la Secretaría de Salud Pública y los Centros de Promoción Comunitaria, informan que se encuentran trabajando junto a INTA Las Flores, en el marco del Programa PRO Huerta que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social con el objetivo de mejorar el acceso a los productos frescos y de este modo lograr el auto sustento familiar a mediano plazo, tan importante en este contexto actual. Por ello, se acordó la entrega de semillas del programa PRO Huerta, como se venía realizando en la temporada anterior, pero en esta ocasión se entregarán semillas de Otoño-Invierno 2021. Todos los interesados podrán retirar el kit de semillas (que contiene una gran variedad) para implementar la Huerta Familiar, acercándose con DNI al centro más cercano de su barrio, de 9 a 11 hs. Centro de Promoción Comunitario Barrio Traut (Avellaneda y 17 de Octubre). Centro de Promoción Comunitario Ositos Cariñosos (Barrio Solidaridad) Centro de Promoción Comunitario Amparo (Belgrano y Sordeaux) Centro de Promoción Comunitario Este (Barrio Rubino) Centro de Promoción Comunitario Oeste (Avellaneda y Ceretti) Centro de Promoción Comunitario Manzanares (Av. Del Oeste y 25 de Mayo) Jardín Maternal Municipal Eva Perón (Alvear y Pasteur) Secretaría de Salud Pública: Pacientes PRODIABA-PROBE (Av. Rivadavia 463) No se entregarán a más de 15 personas por día.

CRONOGRAMA DE PAGOS DE LOS PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL La Oficina Municipal de Empleo informa a los beneficiarios de los Programas Joven y de Entrenamiento, dependientes del MTEySS, el calendario de pago del mes de abril, cuyo operativo de pagos comenzará el 15/4/21, de acuerdo al siguiente cronograma: Documentos terminados en: 0 – 1: 15/04/2021 2 – 3: 16/04/2021 4 – 5: 19/04/2021 6 – 7: 20/04/2021 8 – 9: 21/04/2021

Boletín Prensa Municipal – martes 13 de abril de 2021

