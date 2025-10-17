Juegos Bonaerenses 2025: Luca Branchesi Gómez (Natación) ganó la medalla de plata

Juegos Bonaerenses 2025: Luca Branchesi Gómez (Natación) ganó la medalla de plata1 minuto de lectura
(galería de imágenes) El joven florense se quedó este viernes con el segundo lugar en la prueba 50 metros libres (Sub-16). De este modo, Las Flores llega a su décima medalla en los Juegos que se desarrollan en Mar del Plata. Por su parte, en un sufrido encuentro, la pareja de Beach Vóley Sub-14 compuesta por Clara Coronel y Juana Vidal (Sub-14) derrotaron 2-1 a las representantes del municipio de Tandil asegurándose la presea de plata y desde las 15hs. jugarán la gran final. Otra gran noticia fue la victoria de Emma Di Tullio y Maitén Gioiosa en Pádel Femenino Sub-18 quienes ganaron la semifinal ante Salliqueló por 6-1 y 6-3. Las chicas ya son medalla de plata pero tendrán la posibilidad mañana sábado de cambiarla por la de oro en la gran final. También en Pádel Masculino Nehuén Giacoia Puente y Simón Rivarola (Sub-14) lograron el pase al partido decisivo por la medalla de oro (ya son plata) al ganar por 6-3 y 6-2. Jugarán mañana sábado a las 9hs. contra la pareja de Gral. Pueyrredón. Ampliaremos.
Nehuén Giacoia y Simón Rivarola (Pádel Sub-14)