Juegos Bonaerenses 2025: Luca Branchesi Gómez (Natación) ganó la medalla de plata

4 horas atrás Fm Alpha

(galería de imágenes) El joven florense se quedó este viernes con el segundo lugar en la prueba 50 metros libres (Sub-16). De este modo, Las Flores llega a su décima medalla en los Juegos que se desarrollan en Mar del Plata. Por su parte, en un sufrido encuentro, la pareja de Beach Vóley Sub-14 compuesta por Clara Coronel y Juana Vidal (Sub-14) derrotaron 2-1 a las representantes del municipio de Tandil asegurándose la presea de plata y desde las 15hs. jugarán la gran final. Otra gran noticia fue la victoria de Emma Di Tullio y Maitén Gioiosa en Pádel Femenino Sub-18 quienes ganaron la semifinal ante Salliqueló por 6-1 y 6-3. Las chicas ya son medalla de plata pero tendrán la posibilidad mañana sábado de cambiarla por la de oro en la gran final. También en Pádel Masculino Nehuén Giacoia Puente y Simón Rivarola (Sub-14) lograron el pase al partido decisivo por la medalla de oro (ya son plata) al ganar por 6-3 y 6-2. Jugarán mañana sábado a las 9hs. contra la pareja de Gral. Pueyrredón. Ampliaremos.

Nehuén Giacoia y Simón Rivarola (Pádel Sub-14)

