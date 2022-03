Kigui.co la app que te recompensa por salvar comida

En El Periodistico de hoy hablamos con Pablo Rubino, joven florense que con un grupo de personas, crearon una llamativa app.

Kigüi.co es una aplicación que creamos hace dos meses, te recompensa por salvar comida, es decir, te pagamos por ir al super y “salvar” comida. Le pagamos al usuario por productos que estén cerca de vencerse.

Podemos devolverte hasta el 60% de lo que pagaste, los porcentajes son altos. También pagamos más cuando el producto esté más cerca del vencimiento, con esta iniciativa, evitamos que los productos se tiren a la basura.

No nos podemos dar el lujo de un porcentaje chico porque la gente no lo va a utilizar.

Hoy en cualquier supermercado se tira el 4% de los alimentos perecederos, teniendo el 80% de pobreza.

Ideamos esta aplicación que te va a recompensar. Se descarga en cualquier celular y buscas el producto, pueden ser: golosinas, fiambres, leches, gaseosas. Vas al súper, actual o día, lo comprás como siempre, pagas, le sacás una foto al ticket y al producto donde se vea la fecha de vencimiento, en 72hs, te transferimos a tu cuenta de mercado pago o cbu, sin vueltas. La idea es que sea lo más simple posible para los usuario. En las góndolas no está indicado, el cliente tiene que buscar, generalmente van adelante los productos que se van a vencer.

Estamos trabajando para sumar a los super chinos, en Buenos Aires hay 15 super en los que estamos trabajando, lo que indicamos es que bajo ningún concepto se compren productos vencidos, sino que estén por vencerse. Depende del producto, varían las fechas de vencimiento, en panificados hasta el 40%, quesos hasta el 60%. Ya salvamos más de 15 mil productos y 12 mil personas registradas en nuestra app.

Somos 15 personas trabajando en Kgüi.co queremos abrir operaciones en México y Chile. Hay una empresa israelí que hoy en día también realiza lo mismo pero con códigos de barra, eso ya es una tecnología superior. Hoy no hay empresa que no haga algo parecido, porque se trata de involucrarse en el mundo de los supermercados, lo difícil es cambiar el hábito, el secreto está en cambiar el chip de uno mismo. Se trata de hablar con todos los sectores y que entiendan que es bueno para todos. Los supermercados no se hacen cargo generalmente, devuelven la mercadería y listo.

Mayormente el problema es el del fabricante. Nosotros conversamos con cada uno de ellos, tenemos contratos cerrados con marcas, como Quilmes, ellos entendieron el valor de esto y se unieron con nosotros. Remarcaba Rubino

ENTREVISTA COMPLETA A PABLO RUBINO

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram