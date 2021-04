Más barbijos hechos en Argentina

La micropyme argentina Grupo Tek S.A. desarrolló la primera máquina nacional para la fabricación de barbijos, que puede producir hasta 50 mil por día de los modelos tricapa quirúrgicos. Fue elaborada en 6 meses, en conjunto con otras 30 pymes proveedoras, y con una inversión de 12 millones de pesos, realizada en su mayoría con fondos estatales. “Al principio de la pandemia nuestro país no contaba con este tipo de máquinas y ahora, no solo tenemos la primera, sino que estamos listos para fabricar más”, aseguró Mariano Jimena, de Grupo Tek S.A., que trabajó junto a su socio, el ingeniero industrial Javier Cardini. La máquina será utilizada para abastecer al mercado interno y regional. “Ya estamos teniendo consultas para exportar en la región”, anticipó Jimena. La empresa detrás de la primera máquina productora de barbijos es una micropyme fundada hace tan solo dos años por dos socios, que venían de una larga trayectoria en la industria automotriz, metal mecánica y bebidas. Como parte del trabajo de consultoría industrial, Jimena y Cardini realizan viajes a China, por lo que conocen de cerca la maquinaria y los procesos. “Cuando arrancó la pandemia, había una demanda cada vez mayor de barbijos, pero estaba insatisfecha, era difícil encontrar, los países se peleaban por los barbijos, así que dijimos, tenemos que ir con este proyecto”, contó Jimena. En marzo se pusieron en contacto con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, que realizó un aporte no reembolsable de 9 millones de pesos. “Sin esos fondos, para una micropyme es difícil poder dar un salto y afrontar desafíos”, explicó Jimena. Para el desarrollo de la máquina, contrataron a 5 trabajadores, y trabajaron con 30 pymes, proveedoras de neumáticos, electrónica, pantallas, mecanizados, matricería, programación, diseño, y otros tantos rubros. “El paso siguiente será ampliarnos, porque ante el aumento de la demanda, el único camino es sumar gente y de manera permanente, para poder dar abasto”, aseguró Jimena.

Fuente: Página 12

Comparte esto: Tweet