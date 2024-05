Nota homenaje a Luis Arano con los Profesores Walter Acosta y Carlos Febre

Ayer por la tarde FM ALPHA visitó el campus deportivo de la UNLP para conversar con uno de los reconocidos profesores a nivel internacional Walter Acosta.

Con el profesor florense y destacado en la misma institución educativa y de amplia trayectoria por insertar el han Ball Carlos Febre, tambien tuvimos contacto, ya que ambos tuvieron estrecha relación con el recordado Luis. En plena atmosfera educativa, nos apartamos al ingreso de la pista con Walter que nos contaba. (Entrevista coordinada por Martin Tedesco).

“Soy de Quiroga cerca de 9 de Julio, vivo en La Plata desde la década del ’70, época fea. Siento como mi segunda casa esta ciudad. Vine un poco de “colado” porque no estaba relacionado con la Universidad. A Luis Arano lo conocí porque siempre estaba en los torneos platenses, era profesor de la Escuela Industrial y siempre era la puja del momento, había que ganarle a la Escuela Industrial…Tuve la suerte que se cruzara en mi camino, él siempre tuvo las manos y el corazón abierto, y las orejas, yo me recibí de profe en los ’80 y él fue uno de los primeros profesores despersonalizados, él tenía un gimnasio y me inventó un laburo, llevamos a la gente a la rambla y compartimos trabajos, siempre nos escuchó a todos y siempre pedía más. Fue una relación de amistad. Una vez se creó una escuela en Punta Lara, y los profes de Ensenada teníamos que ir a cubrirlo. Me designó a mí, y al flaco no se le podía decir que no…” Por otro lado, dijo: “Tuve de joven algunas ofertas en clubes de fútbol pero había que trasladarse. No quería alejarme del núcleo de colegas, amigos y alumnos que había generado aquí, me quedé y no reniego de eso. La pasión que me dio ese deporte más del 50% que soy se lo debo a mis formadores como Arano y Mendoza Pinto…” Sobre como ve el deporte hoy, expresó: “Hoy veo la cuestión con una parte crítica, lo veo con una realidad que nos toca vivir, desde la democracia, anterior era chico, no recuerdo tanto, solo lo leído la política del deporte del peronismo, no ha existido política del deporte, sí ha habido acciones, eventos pero después no..! Hay que trabajar con los ministerios de educaciones de las provincias, con las federaciones deportivas, pero laburar no significa hacer un evento y bien. ¿Qué le sirve a educación? ¿Educación va a participar en el deporte? ¿es necesario para formación de los chicos? ¡Si…! Entonces, vayamos para adelante, sumemos esfuerzo, poner un norte y decir que, no sé, que en el 2040 el deporte esté instalado en escuelas, instituciones, etc…” En el final: “Hace casi 50 años que vivo acá, los del interior no somos mejores ni peores, somos distintos. Y el flaco Arano fue así…” Afirmaba Walter.

El Prof. Juan Carlos Febre Tambien se refirió a Luis Arano.

El flaco Arano en La Plata dejó bien sentado el prestigio de Las Flores, siempre brilló como inspector y profesor de educación física. El promocionaba el atletismo en las escuelas donde el trabajaba como la Alvarez Tomas, La Industrial, La escuela Naval, él dejó su enseñanza en atletismo en todas las escuelas que el pasaba, el estaba perfeccionado en atletismo. Era muy querido en Las Plata. Cuando fue inspector promocionó muchos torneos en la pista de la universidad o en la del estadio provincial, jornadas completas los días sábados, espectacular…” Decía Febre.

Audios de los profesores Walter Acosta y Juan Carlos Febre

