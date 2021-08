Pellejero, Pte. De la Coop. del Hospital sobre La Pollada y Lechonada: “Nuevamente tuvimos una muy buena respuesta”

En el programa “El Periodístico”, Pellejero habló sobre la segunda edición de la Pollada y Lechonada a beneficio de nuestro Hospital que se desarrolló el pasado domingo. “Muy bien, con un acompañamiento grande con números y cantidades similares, fue todo ágil, ordenado y dinámico, comenzamos desde muy temprano a despachar. Con mucho éxito gracias a Dios. Ni bien estuvieron las tarjetas en la calle y gracias a las redes sociales y al entorno tuvimos el mismo apoyo. No es fácil llegar a la recta final porque la demanda es superior a la oferta en cuanto al lechón. 67 lechones con 540 kilos. Y poco más de 600 pollos, sobraron muy poquitos que fueron donados al Hogar de Ancianos. Vecinos que no tenían tarjeta se pudieron ir con su pollo y una pequeña bandeja con lechón que también nos pedían. La vez pasada se terminó todo enseguida y había gente que venía a pedir. Pero las dos ediciones pasadas fueron muy buenas la verdad. –Haciendo referencia a la venta de animales bajo la firma de la firma Massaro-La Cooperadora no puede vender animales porque no está inscripto, el que vende es el productor y el cheque llega a nombre del productor, luego se deposita en la cuenta correspondiente. Se va a definir en estos días la inversión en obras de infraestructura que estamos en conversación con el director. Por otro lado acotaba; Fíjate que se compró un aparato de laboratorio que está pronto a llegar…. Ante la consulta si la cooperadora podría hacerse cargo de algunos profesionales que demande las vacaciones a los profesionales de la salud en su reemplazo, dijo; Si es necesario el requerimiento del director la cooperadora por el tema de vacaciones vamos a hacer los aportes para tal fin. Siempre hemos dicho de la cantidad de profesionales que aporta la Cooperadora y lo evaluaremos, bien merecido lo tienen porque se han dedicado muchísimo, han hechos Uds. los medios entrevistas al Sr. Director y se habla siempre y se escucha de la “tropa cansada” y no es para menos. Un año y pico dándole batalla al virus…!

ENTREVISTA A DAMIAN PELLEJERO