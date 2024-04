Policiales: clausuran una fiesta clandestina

INFRACCION A ORDENANZA MUNICIPAL En horas de la madrugada del día de la fecha, en un trabajo en conjunto entre personal del área de Inspección General del Municipio local y personal de esta Policía de Seguridad Comunal, se procedió a la clausura de un galpón en donde se estaba desarrollando un espectáculo público sin su debida autorización. Lo que dio origen a actuaciones caratuladas “INFRACCIÓN ARTICULO 1ERO. ORDENANZA MUNICIPAL N° 3453/2022” con intervención del Juzgado de Faltas local a cargo del Dr. Marcelo Genusso.

DETENCION Tras tareas investigativas llevadas a cabo por personal perteneciente a esta Policía Comunal de Las Flores en conjunto con la Sub Delegación de Investigaciones Bragado, fue nuevamente detenido en la localidad vecina de Azul uno de los autores del robo de una camioneta Toyota Hilux acaecido en concesionaria TRAUT de nuestra ciudad el pasado 21 de marzo del corriente año. – Los delincuentes habían sido liberados por la justicia días atrás, si bien la investigación continua su debido proceso. En ese momento la banda delictiva dedicada al robo de automóviles, integrada por tres masculinos de nacionalidad brasilera había sido desbaratada por el rápido accionar de los efectivos policiales de nuestra ciudad donde no solo lograron la aprehensión de dichos malvivientes, sino que también la recuperación del automóvil sustraído y vehículo en el que se desplazaban. Por tal motivo dichas persona quedaron a disposición de la Justicia, la cual les otorgó la excarcelación por dicho hecho el pasado 10 de abril. Asimismo y como estos imputados se encuentran relacionados con otros hechos delictivos, la Sub Delegación de Investigaciones de la localidad de Bragado conjuntamente con la Policía Comunal de nuestra ciudad, se encontraba tras los rastros de estos delincuentes y gracias a las investigaciones llevadas a cabo se pudo proceder a la detención de SOUZA PEREYRA JOAQUIN VICTOR en marco a la investigación caratulada PP N° 09-00-0004606-24/00 “SOUZA PEREYRA JOAQUIN VICTOR Y OTROS POR EL USO DE INSTRUMENTO SEMEJANTE A LLAVE FALSA Y POR SU COMISION CON ESCALAMIENTO Y ROBO AGRAVADO POR SU COMISION EN POBLADO Y EN BANDA Y POR EL USO DE LLAVE VERDADERA PREVIAMENTE SUSTRAIDA EN 9 DE JULIO” Y AGREGADA “SOUZA PEREYRA JOAQUIN VICTOR Y OTROS S/ ROBO AGRAVADO POR SU COMISION CON ESCALAMIENTO Y POR SU COMISION EN LUGAR POBLADO Y EN BANDA EN GRADO DE TENTATIVA EN 9 DE JULIO” con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial de Azul.

PARADERO ACTIVO El día domingo 14 del corriente mes y año, personal perteneciente a esta dependencia realizando tareas de prevención procedió a la identificación de una persona de sexo masculino mayor de edad ajena a nuestro medio, a quien al ser cursado sus datos filiatorios por sistema de informática, arroja resultado de PARADERO ACTIVO, uno con fecha del 28 de septiembre de 2023 en el marco de “INFRACCIÓN A LOS ARTICULOS 35 Y 74 INCISO “A” DEL DECRETO LEY 8031/73 con intervención del Juzgado de Paz de la localidad de Balcarce y otro de fecha 18 de febrero de 2016 caratulado “ROBO EN TENTATIVA” con injerencia del Tribunal Penal de Responsabilidad Juvenil N° 1 del Departamento Judicial de Mar Del Plata. Por tal motivo se dio intervención a los mencionados Elementos Judiciales para su posterior resolución.

