Rauch: Con entrada libre comienza la 5ta expo nacional de Aves

En la mañana de “el periodístico”, hablamos con Luis Pucci, integrante de la Comisión Avícola del Salado: “con mucha alegría y mucho trabajo luego de dos años parados por la pandemia. Esta vez nos toca Rauch; hoy finaliza el ingreso de animales con 772 inscriptos, un número muy interesante, son en total 150 expositores de 6 provincias, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut, Buenos Aires, una fiesta de la avicultura en al Rural de Rauch, muy interesante todo, la gente quiere andar, quiere viajar luego de la pandemia…hay movimiento por todos lados, nos hace acordar al 2019 cuando se hizo en Las Flores que también había un movimiento turístico muy interesante, lo mismo pasa en Rauch, personalmente me tengo que quedar dos días y no se consigo alojamiento, además vienen jueces avícolas de Uruguay, dos expositores a jurar que también son de Uruguay. El municipio también apoya, el intendente Suescun anda para todos lados acompañando la Comisión. Ayacucho también ha aportado su presencia de autoridades, da gusto trabajar y estar en la comisión porque uno puede trabajar y las otras instituciones responden, hasta el Centro de Comerciantes harán una gran muestra de comercio, cultura, con artesanos de las tres ciudades para que muestren su trabajo, el movimiento es muy interesante y muy lindo…” Sobre el ingreso de conejos: La cantidad de razas es sorprendente, los tamaños son variados, los chicos lo ven como mascotas casi, los grandes lo vemos como un gran ejemplar motivo de la naturaleza, también faisanes, palomas, animales pequeños, razas de gallinas que no se ven siempre, les dicen “pininos”…tenemos la satisfacción que somos martillados por la gente de Massaro Ricardo y Carlos se mueven para todos lados, son un ejemplo. Ha venido hasta Gervasio, el dueño de Sanz Valiente, es mucho el apoyo…mirando otras exposiciones chicas como en Bolívar, Dorrego o Laprida no es algo que se destaque el tema de los precios que son moderados pero creemos que va a haber una linda venta. Todos los criadores del país vienen a buscar sus ejemplares para utilizarlos como reproductores por la calidad, porque todos mandan sus mejores ejemplares para tener renombre. El año que viene será en Ayacucho, una ciudad que siempre nos recibe con los brazos abiertos y en el 2024 en Las Flores. Remarcaba Pucci.

ENTREVISTA A LUIS PUCCI

