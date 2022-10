Se estableció el 30 de octubre como el Día del Futbolista y de la Futbolista de Las Flores

A instancias del periodista de FM Alpha y comunicador social Flavio Iacomini, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un Proyecto de Ordenanza donde se busca instituir el 30 de octubre, día del nacimiento de Diego Armando Maradona. «Mi más profundo agradecimiento a todos ellos, por la aprobación sin objeción alguna, en definitiva quedó demostrado que sólo fueron manifestaciones de apoyo y reconocimiento hacia la labor que los futbolistas y las futbolistas de nuestro medio realizan para mantener bien en alto la llama de esta actividad considerada como el deporte más popular del mundo», posteó Iacomini en redes sociales luego de presenciar la sesión que tuvo lugar este jueves. Después que la Secretaria del cuerpo legislativo Ariana Pertusi leyera la fundamentación de la solicitud de institucionalizar al 30 de Octubre como “Día del y la Futbolista de Las Flores”, el presidente Fabián Blanstein puso a consideración la votación y los concejales de todos los bloques políticos lo hicieron de manera afirmativa. El próximo domingo 30 de este corriente mes será la primera celebración.

Reseña y fundamentación:

La actividad del más popular de los deportes de nuestro país, en Las Flores se ha potenciado de manera considerable en la última década.

En la actualidad, en los torneos oficiales que organiza la Liga de Futbol de Las Flores, ya son más de 1.000 los ciudadanos florenses varones que integran los equipos de los nueve clubes que participan de las competencias anuales en siete categorías.

Este considerable número, se debe al crecimiento experimentado en los últimos 10 0 15 años, momentos en los que las escuelitas de futbol de los clubes locales pasaron a tener mayor cantidad de alumnos y por esta razón los dirigentes de la entidad que hoy en 2022 preside Hugo Daniel Nuñez debieron crear las divisionales Sub 9 y Sub 11, que se sumaron a las competencias oficiales históricas de las categorías Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 25 y Primera División.

En cuanto al Futbol Femenino, de carácter oficial, 180 futbolistas mujeres juegan en el torneo liguista desde el año 2021, cuando la Liga de Futbol de Las Flores, fundada en 1935, por primera vez en su historia incorporó al futbol femenino bajo la órbita del Consejo Federal del Futbol Argentino, un hecho que le da mayor validación aun a esta propuesta.

El Futbol Femenino se encuentra en plena etapa de desarrollo, debido a que algunos clubes ya cuentan con pequeñas futbolistas en sus inferiores.

A esta suma, se le añade, que en el partido de Las Flores se realizan anualmente también, campeonatos de Futbol Señor para mayores que organiza el Club Atlético El Hollín y los recientes torneos agrarios de la zona rural, donde el futbol durante los fines de semana pasó a ocupar un lugar importante en la zona de los parajes.

Entre los dos torneos mencionados, se estima en más de trescientos los futbolistas participantes.

A lo largo de su historia, el futbol ha ocupado en Las Flores, un rol fundamental tanto en lo deportivo como en lo social.

Una gran mayoría de los habitantes, de diferentes maneras y en distintos espacios jugaron al futbol a lo largo de la vida.

Esta actividad, es un juego colectivo donde la importancia del nivel de socialización alcanza momentos de enorme valor comunitario, por el compañerismo, la amistad, la identidad, el sentido de pertenencia y el amor por los espacios que cada uno ha ocupado en su recorrido a lo largo de los años, desde la infancia, hasta la vida adulta.

En muchos casos, el futbol pasó o pasa a ocupar un lugar de significativa importancia para ese vecino o vecina florense que ha transitado o transita el tiempo en su derredor.

El presente nos encuentra por primera vez en una etapa de desarrollo incipiente en cuanto al compromiso adquirido por futbolistas y entrenadores, que participan en los campeonatos oficiales de todas las divisionales, que durante los días de semana acuden a entrenamientos periódicos que provocan encuentros de socialización permanentes con ese compañero o compañera con quienes los fines de semana vuelven a encontrarse para competir.

Al ser en Las Flores un deporte amateurs, esto realza aun mas ese compromiso de entrenamiento adquirido, que coexiste con las actividades laborales, de estudios y familiares cotidianas.

Concurrir a los entrenamientos con los fríos de tiempo otoñal e invernal por las noches, horarios prefijados para la preparación de los equipos, contextualiza el esfuerzo y las ganas de quienes acuden.

Además, los clubes locales, a través del trabajo de sus dirigentes siguen apostando en la mejora y creación de sus instalaciones.

Los clubes Ferrocarril Roca, El Taladro, Juventud Unida, Atlético Las Flores y El Hollín, en diferentes condiciones tiene sus campos deportivos para la práctica futbolística, mientras que Juventud Deportiva ha avanzado notablemente en su espacio donde inaugurará su estadio, en tanto Barrio Traut ya tiene su lugar asignado para la futura construcción de su cancha, mientras que la Asociación Civil El Potrero y Juventud Rosense, también buscan y sueñan con tener sus propios predios., Los clubes referidos en esta misiva, son los que actualmente juegan los torneos oficiales locales.

Este enorme esfuerzo y compromiso, amparado también en el aporte de los medios de comunicación de Las Flores, que se encargan de la difusión de todas las actividades vinculadas al futbol, ha desembocado de manera favorable en un marcado interés de un sector de la ciudadanía, que durante los fines de semana concurren a presenciar los espectáculos futbolísticos pagando el costo de una entrada por ello.

La cantidad de boletos vendidos en estos dos últimos años 2021-2022, en los campeonatos oficiales de las distintas categorías, ha duplicado lo de años anteriores, por lo que en los espectadores se ve también reflejado el nivel de importancia que ha alcanzado la actividad en el presente.

Los y las futbolistas de Las Flores, en diferentes categorías, juegan también durante el año los campeonatos federales de la Asociación del Fútbol Argentino, un hecho que le ha dado mayor valoración a esta práctica deportiva de gran intercambio social.

En el pedido de este reconocimiento, la honra y el recuerdo imborrable también, para nuestros antepasados que forjaron y sentaron las bases para este desarrollo por el que se sigue trabajando.

No hay dudas, sobre todo para quienes por nuestras profesiones u oficios estamos cerca y hemos estado cerca del futbol a lo largo de los años, que este deporte en Las Flores tiene un enorme valor. Razón más que suficiente, para presentar este pedido de consideración.

Elegir el día del nacimiento de Diego Armando Maradona, como fecha para que en Las Flores, se designe a cada 30 de octubre como Día del futbolista y de la futbolista de nuestra ciudad, es también una manera de reconocer al mejor jugador de futbol de la historia de nuestro país. Un hombre que nació en una villa de emergencia del partido de Lomas de Zamora (Villa Fiorito), lugar en el que vivió hasta su adolescencia y que merced a su capacidad y desarrollo logró ser el capitán de la Selección Argentina campeona del Mundo en México 1986.

Por todas estas razones esgrimidas, es que, como vecino, nacido en esta ciudad un 28 de octubre de 1966, solicito humildemente a este Honorable Concejo Deliberante, que cada 30 de Octubre se celebre en nuestra ciudad, el DIA DEL FUTBOLISTA Y DE LA FUTBOLISTA DE LAS FLORES.

Sin más, los saluda atentamente, esperando una respuesta favorable.