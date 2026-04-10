10 de abril de 2026

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Solicitud especial Desde la Dirección de Niñez y Adolescencia y la Dirección de Políticas de Género

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2 horas atrás Fm Alpha

Desde la Dirección de Niñez y Adolescencia y la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia de Las Flores solicitamos a la comunidad actuar con responsabilidad y respeto ante el hecho de público conocimiento. Resulta fundamental evitar la difusión de versiones no confirmadas y resguardar la información, en consideración a la familia y a las personas cercanas. La Justicia se encuentra interviniendo y será la encargada de esclarecer lo sucedido. Desde las dependencias municipales nos mantenemos a disposición para acompañar y asistir en lo que sea necesario respecto al grupo familiar. Reafirmamos que la construcción de una comunidad más justa y libre de violencias es una tarea colectiva, que requiere del compromiso y la responsabilidad en las acciones cotidianas.

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