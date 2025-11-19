19 de noviembre de 2025

Taekwondo: gran recibimiento a Francisco Meléndez, campeón mundial

1 minuto de lectura
5 horas atrás Fm Alpha

En la mañana de este miércoles arribó a nuestra ciudad procedente de Puerto Rico el pequeño deportista quien se consagró el pasado fin de semana con la máxima distinción en el torneo organizado por la Federación Internacional Chan Hun. Lo hizo acompañado de sus familiares y su profesor de Cristian Amatriain. Una larga caravana desde Ruta 3 y Avda. Manuel Venancio Paz trasladó al nuevo campeón hasta el veredón municipal. Allí fue recibido por el intendente interino, Prof. Fabián Blanstein además de autoridades municipales y sus compañeros del Colegio San Miguel. ¡Bienvenido Francisco!.

