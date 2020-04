1º caso sospechoso en Las Flores

El intendente Alberto Gelené acompañado del Sec. De Salud Juan Tibiletti y el director del hospital Mauricio Alejandro… como moderador la conferencia virtual, expresaba en un énfasis distinto a lo acostumbrado… “Queremos expresarle en este momento algunas novedades importantes” inmediatamente le dio micrófono al Sec. de Salud del municipio, Juan Tibiletti manifestando, “por primera vez tenemos un caso sospecho, esto no quiere decir que sea confirmado, con algunos criterios cumple la posibilidad de que sea, ahora se realizó el hisopado y se mando a analizar a la localidad de Azul. Por otro lado, el Dr. Alejandro, director del nosocomio que recibe el joven manifestó; “es un paciente de 24 años de edad , que vivía San Isidro, hace unos días está en la zona rural de nuestro medio y tuvo en contacto hace 13 días con gente que viajo a Brasil, evolucionó asintomático, pero hace una semana empezó con síntomas respiratorios leves, con rinorea y un poco de tos, es un paciente con antecedentes de asma, hace unos días que empezó con fiebre y dificultad respiratoria en principio vinculado a su cuadro de base, consulta al hospital y se toman todos los recaudos empezando por la guardia de pacientes respiratorios, consultamos inmediatamente a la región sanitaria IX y nos autoriza el envió de la muestra porque se da una situación particular, por protocolo actualizado de nación el paciente daba como sospechoso, pero por provincia no, era un gris, hoy se actualizaba el de provincia, entonces se tomo la decisión de llamar a la región y autorizo que le enviemos la muestra, y automáticamente se activa el protocolo, el paciente en este momento está bien, esta asintomático, evoluciono muy bien con un bronco-dilatador, está aislado en el hospital y sus familiares también están aislados y asintomático, el caso para nosotros es leve..remarcaba Alejandro.