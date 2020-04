25º Aniversario del Centro de Día

El día 29 el Centro de Día arriba a lo 25 años de su creación, por lo tanto queremos agradecer a la comunidad de Las Flores, por el apoyo brindado durante estos años.

Esta cuarentena tan especial, nos encuentra muy unidos y con nuevos proyectos para nuestros jóvenes.

A los medios periodísticos, socios, benefactores, familias, colaboradores, nuestro eterno agradecimiento.

Nuestro lema es «Si te di, no lo recuerdes,si me diste no lo olvidaré…»