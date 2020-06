Ivone Reyes: «Es tiempo de pausa y proyección»

Ivone Reyes es una actriz argentina que desde hace años se encuentra viviendo en Los Ángeles. Al momento de comenzar el aislamiento se encontraba en nuestra ciudad visitando a familiares, razón por la cual continua en Las Flores. Por ese motivo, charlamos con ella.

“Aquí quede varada, pero contenta. Soy una persona que mira siempre para adelante. Acá me siento muy cómoda, me encanta. Es como desconectarse. Siempre me doy una escapadita por la laguna, porque es un lugar hermoso”, relató Ivone.

Pensando en Los Ángeles, indicó “es otro mundo. Cuando vengo acá es como bajar un cable a tierra. Allá se vive mucho más acelerado. Mi corazón siempre está en Buenos Aires y siempre estoy con ganas de volver”.

También dio su mirada sobre los artistas nacionales. “Argentina tiene grandes actores y directores. Como actrices me encantan Norma Aleandro y Graciela Borges; como directores Campanella, Piñeyro, Suar, Ortega”; destacó.

En medio del aislamiento, desde nuestra ciudad, ha estado exponiendo diferentes performances utilizando sus redes sociales. “En cuarentena usamos el recurso que tenemos. Ahora estoy aprendiendo a usar Tik Tok. Junto un poco de lo que tengo y grabo”, contó la actriz.

Como conclusión, indicó cuáles son sus proyectos a futuro. “Quiero volver al teatro y al cine. Allá todo está parado como acá. El 2020 será como un respiro para todos y habrá que arrancar de nuevo en 2021. Ahora sigo estudiando, leyendo, proyectando, hablando con gente, escribiendo canciones. Pero es tiempo de pausa y proyección para lo que viene, con muchas ganas”.

Ivone recibiendo el diploma de Producción de cine y televisión:

https://www.facebook.com/ivone.reyes.7/videos/10221417683938970/

https://www.facebook.com/ivone.reyes.7/videos/10221369865503539/