«Hace 60 días enviamos un protocolo para que se habilite la pesca»

La pesca sigue postergada en esta fase 5 y quienes se dedican a esta actividad están pidiendo los permisos y habilitación para poder ir a pescar desde hace más de sesenta días. Hoy charlamos con Ángel Polito, Vicepresidente del Club de Pesca.

“En su momento se acepto la decisión pero pasando los días vimos que muchas actividades se liberaban y la pesca ha quedado relegada y hoy seguimos como en fase 1”, comentó Ángel sobre la situación actual de la pesca en nuestra localidad. Al mismo tiempo contó que, desde el Club de Pesca, reciben múltiples inquietudes por parte de los vecinos.

“El aislamiento se respeta porque se pesca a 5 o 6 metros de una persona con la otra. Se presento un protocolo y se envió al municipio, hubo una pequeña charla diciéndonos que nos íbamos a reunir, pero no fue el caso. Hace 60 días que presentamos el protocolo y nunca tuvimos una reunión”, agregó.

Además, Ángel comentó “yo entiendo la problemática en que estamos todos. Pero hay mucha gente que le gusta la actividad y quiere ir a pescar y es entendible por ese lado también. Siempre nos han dado una mano desde el Municipio en el Club de Pesca pero hay gente que nos llama enojados pensando que nosotros no damos permisos. Nosotros somos un servicio, gestionamos el permiso de pesca de Asuntos Agrarios, que también lo podría sacar cada persona desde su casa; pero es lo único que podemos hacer. No depende de nosotros que se puede o no ir a pescar”, concluyó.