Acción Barrial está coordinando con todas las áreas

Arduo trabajo es el que realiza Fermina Silva, coordinadora de “Acción Barrial”. Junto a su equipo de trabajo llevan adelante un seguimiento de las familias más vulnerables dentro de nuestra ciudad con el fin de ayudarlas y darles las herramientas necesarias para que tengan una mejor calidad de vida.

Pensando el contexto que atraviesan varias familias como consecuencia de la pandemia, indicó “esto nos ha perjudicado a todos, no solo a las familias más vulnerables sino también a todas las familias que no están en el sistema por trabajar en negro. Es una tarea muy importante porque estamos trabajando desde el Municipio, para todos. Tenemos un gran equipo de trabajo”. “El intendente nos pidió que estemos cerca de la gente y no sólo por la pandemia. Desde Acción Barrial se trató de llegar a todos los barrios que han estado tan desprotegidos durante estos cuatro inviernos”, remarcó haciendo referencia al gobierno anterior.

A su vez, expresó “a veces es un trabajo que no se ve, porque vamos de a poco. Trabajamos grupalmente aunque siempre vamos encontrando problemas individuales. En algunos casos se derivan a otras áreas o me hago cargo yo. Las trabajadoras sociales me han dado una mano gigante”.

También contó que desde el Municipio se ayudara a Sofía Colazo, propietaria de la vivienda que se incendió el sábado por la noche, la cual perdió casi todo.

Comparte esto: Twitter

Facebook