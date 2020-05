Alberto Gelené: «El contagio está latente y cerca de nuestra ciudad»

Esta mañana se llevó a cabo una nueva conferencia de prensa donde el Intendente, Alberto Gelené estuvo acompañado por el Secretario de Salud, Juan Tibiletti y el Secretario de Gobierno, Javier Di Giano. En la misma se analizó la actualidad de la ciudad, donde hasta el momento no hay casos positivos. Aún así, se pidió responsabilidad, compromiso y cuidados, a todos los ciudadanos.

“Son muchos días donde pasaron muchas cosas y hemos tomado muchas decisiones. Estamos satisfechos de la tarea cumplida hasta la fecha. Siempre basados en la normativa nacional y provincial”, manifestó el intendente, agregando “estamos muy bien aislados por los controles y respetando las normativas vigentes. A partir de nuevas inquietudes que nos llegan, tenemos una carpeta con planteamiento de deseos e inquietudes, que analizaremos y llevaremos a un marco de consenso”.

Si bien Gelené remarcó que en Las Flores se están haciendo las cosas bien, también sostuvo “el contagio está latente y está cerca de nuestra ciudad. Mi pedido es que cumplamos con todas las normas vigentes y que nos cuidemos mucho”

A continuación el médico Juan Tibiletti, saludó a los enfermeros en su día para luego recordar las recomendaciones que hay que tener en cuenta, principalmente todos los que deben viajar hacia los lugares donde mayor cantidad de casos confirmados hay. “Seguimos teniendo una situación ideal (…) ahora estamos viendo que en Gran Buenos Aires están apareciendo cada vez más casos. Los casos no los generamos nosotros, ahora vienen de ahí. Nuestra mayor fortaleza es haber cumplido bien las cosas y recalcar que se use el barbijo y que en las colas, se respete el distanciamiento”, explicó y siguió comentando “Al virus lo buscamos nosotros, pero la gente no se puede quedar sin trabajar. Por eso decimos que deben cumplir con la cuarentena obligatoria todas las personas que viajaron a otra ciudad por salud. Los mismos no podrán salir de su casa por ninguna medida durante 14 días”.

En cuanto a remiseros, transportistas y comerciantes, les aconsejó “cuando van tomen todas las medidas de prevención. Nunca se saquen el barbijo, no tomen mates ni compartan vasos o utensilios. Pedimos que se mantengan distanciados de otras personas y al llegar a Las Flores, que se queden en sus casas y si deben salir, que lo hagan los familiares. Que al llegar a la casa, se laven las manos con jabón o alcohol, que se bañen y laven inmediatamente la ropa”.

“Cada vez abra más casos y más gente en las calles y eso nos demuestra que más consciencia y cuidados debemos tener”, concluyó el médico.

Una vez terminada su exposición, los tres presentes respondieron las consultas de los medios de comunicación presentes.