Alberto Gelené: “Esta realidad nos obliga a seguir trabajando juntos”

El intendente hablo esta mañana -en su última entrevista periodística- con Ernesto “chino” Varela.

“Culminamos un año muy especial con todo lo ocurrido que nos encuentra en un final de año muy distinto, fuimos experimentando y aprendiendo juntos, observando experiencias ajenas y continuar desarrollando nuestras responsabilidades del municipio con todos los servicios y el direccionamiento de nuestra ciudad…..” afirmaba Gelene. “Nuestra ciudad aún sigue teniendo objetivos por delante pero siempre cuidándonos, ansiedad de generar mucha actividad para el 2021. La pandemia es una enfermedad tan cruel que esperemos sea derrotada. Hemos logrado sortear una situación desde el punto de vista financiero y económico. El 2021 deja una puerta abierta para desarrollar los ejes para estar mejor y seguir trabajando para el futuro, veo esperanzado el año próximo desde el punto de vista de la salud, con proyecto de desarrollo del país, si tenemos éxito se abren expectativas importantes para la Argentina en general y particular. Todas las actividades del país pueden tener un mayor desarrollo si se logra contener la pandemia. La producción agropecuaria sigue teniendo una demanda muy importante del exterior, la industria puede seguir siendo una herramienta fundamental que nos permita mejorar, ayer recorrí muchos caminos rurales junto a mi equipo y he podido comprobar que la red vial se ha recuperado, es por eso qque queremos seguir equipando nuestro parque vial como así también en el sector urbano con casi 75 calles engransadas que mejoran notablemente la transitabilidad. Vamos a seguir con Abel Guaresti donde sale mucha gente de los barrios y los consorcios iniciando obras como la Cruz Marqués hasta 9 de julio con engrasando. El objetivo general es acompañar el crecimiento urbano que la ciudad está teniendo…” sobre el personal municipal y su estadio por la pandemia, respondió: “La pandemia nos obligó a reforzar y atender todas las áreas del municipio, fortaleciéndolas, será la de modernización en el municipio este es uno de los objetivos para profundizar la relación con el vecino para que los trámites y acceso de la información de los servicios hacia el ciudadano pueda ser virtual. Hoy tenemos un sistema de información geográfica. Realizaremos una base de datos socioeconómica para mejorar la dinámica del municipio. Tanto Yamil Gelené como Duilio Puente se pusieron al hombro el diseño de un Area indispensable….”” Sobre la madrugada del 1º de año y los hechos de público conocimiento, dijo: “Pedimos a nuestros jóvenes que los festejos de esta noche se hagan con una conducta responsable y segura. Hay que desalentar los encuentros los lugares recónditos o cerrados. Ellos pueden llevar el contagio a su propia familia…” sobre la participación política donde faltan 4 meses para empezar a definir candidatos, expresó: “La política es muy dinámica y no podemos pensar aún en las elecciones. Todos x por Las Flores tienen una composición muy amplia con muchos espacios políticos. De allí surgirán nombres en un ámbito distinto al ejecutivo. Yo aspiro que en las próximas elecciones se valore la gestión de gobierno y la responsabilidad en el manejo de la cosa pública. Hemos conformado un equipo fuerte en todas las áreas llegando muy equilibrados desde el punto de vista financiero. La verdad que hay muchas personas con posibilidades de acompañarnos…” finalizando y aprovechando la fecha en particular, agradeció a la comunidad y a aquellos que tuvieron un gran compromiso en el trabajo de la salud en forma integral, gracias por entender que esta situación nos necesita juntos.

