Alberto Gelene: Hay una evolución científica, por lo tanto me vacunaré

El intendente Ing. Aberto Gelené, tuvo una extensa charla con Ernesto Varela. En el mismo se desarrollaron diversos temas luego de su recuperación contra el COVID-19. Inmediatamente le solicitamos una reflexión ante la baja de los casos activos.

Sobre la baja de los casos activos: -“Ayer tuvimos un encuentro con el gobernador y su equipo de gobierno, sobre todo de la parte de Salud, y se observa que en el interior, el pico que venía ocurriendo se ha amesetado, tendería a una baja en el nivel del contagios, como ocurrió ya previamente en Gran Bs As, lo cual no significa que no haya riesgos, el gobernador lo mencionaba muy enfáticamente que no hay que distraerse este mes de noviembre y diciembre, y si hay que prepararse para la vacunación masiva que va a haber el mes de enero, quizás un poco antes, pero no es momento de relajarse, y prestar atención. Dentro del porcentual de muertes que tiene la provincia, estamos en un rango menor, 3 %, lo cual de alguna manera representa una significativa respuesta positiva, tenemos que velar por que los casos sean los menores posibles.-“

*Sobre las clases presenciales: -“Las Flores está catalogada como riesgo medio, y por eso tiene actividades permitidas las cuales las tiene que determinar el área de educación, donde la comunicación es con el área administrativa, se pueden actualizar algunas de las actividades, de relacionamiento entre los distintos actores de la enseñanza pública, es un tema que este mes de noviembre se va a abordar, porque el riesgo medio no permite actividades educativas presenciales, pero si actividades socioeducativas o de relacionamiento en el marco de protocolo que establece la dirección general de escuela. Es un tema a abordar en estos días.”-

*Sobre el Censo 2020/2021: -“Es parte de nuestra tarea poder tener las mejores estadísticas de lo que ocurre en Las Flores, el censo en el 2010 tuvo falencias, y no detecto algunas cosas. Estamos esperanzados de que el censo en el 2020 se haga como corresponde para tener una realidad de cuantas personas y otros datos estadísticos. Este año no se ha podido realizar por la pandemia y esperamos que el año que viene se pueda realizar, más allá de eso nosotros vamos a trabajar para saber cuántas personas viven en Las Flores.-“

*Sobre la proximidad de que llegue la vacuna: -“Acá hay una vacuna a llegar y a vacunar a las personas, a fines de diciembre o enero, por lo tanto este tiempo de noviembre/diciembre tenemos que ser responsables, aguardar las distancias y evitar contagiarnos, dentro de las circunstancias que vimos, Las Flores al ser un lugar aséptico dentro del coloreo que tiene la Pcia. de Bs. As., por lo tanto no estamos tan mal, cuidemos lo que tenemos.-“

Consultado sobre si será el primero en vacunarse a modo de ejemplo ante la sociedad dijo:

-“Yo siempre desde chico me vacuné, y forma parte de las prevenciones que tenemos que tener todos y todas, nuestros hijos también, hay una evolución científica con respecto a las vacunas lo que hace que uno tenga que darse a la ciencia y considerar que es lo que corresponde, yo me voy a vacunar como lo hice a principio de año con respecto a las otras gripes.-“

Para escuchar la nota entera, dale play:

