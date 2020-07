A un año de la visita de Macri a Las Flores: crónica de una puesta en escena

En el marco de una recorrida por diversas rutas nacionales, el 2 de julio de 2019 arribaba a nuestra ciudad el ex presidente Mauricio Macri. Junto a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el ex mandatario encabezó un acto luego de recorrer los avances en la futura autovía de la ruta 3. Aquella visita terminó dejando un sabor amargo, ya que tiempo después, el obrador y las máquinas literalmente «desaparecieron» del lugar, en una suerte de adelanto de lo que vendría después.

La suspensión definitiva de la obra por la caída en el financiamiento de las famosas PPP en el marco de una crisis económica que dura hasta hoy, agravada por una histórica pandemia. Los florenses seguimos esperando.