Antonella Bagliani: «Estoy angustiada y con mucho miedo»

Después de haber sido buscada durante seis días, Antonella Bagliani y su hijo de 4 años aparecieron en perfectas condiciones, la semana pasada, en La Plata. Para despejar dudas y aclarar la situación, tras varias cosas que se dijeron, ella se comunico con FM Alpha, donde argumentó que está muy angustiada y con miedo porque es víctima de violencia de género.

“El día 21 se hizo la búsqueda de paradero, pero yo me fui el 15. Mi familia no sabía dónde estaba pero sabían que estaba bien. Yo vivo en La Plata desde el año pasado, junto a mi hijo. El aislamiento me encontró en Las Flores, pero yo, estando allá, hice un acta notarial frente a un escribano donde demostré que me encontraba bien junto a Felipe”, manifestó Antonella quien además agregó “soy víctima de violencia de género, hace mucho que vengo haciendo denuncias; incluso tengo un botón anti pánico. Tenía mucho miedo y sigo teniendo miedo”.

En cuanto al accionar policial, al momento en que se encontraron con ella, relató “Hable con Adriana Romero. La policía no me encontró, como dicen. Yo colabore con ellos para que me encuentren. Yo los guie a mi domicilio (…) de ahí me llevaron a una comisaria que no correspondía. Fui llevada a una comisaria liberada, donde había un amigo del sr. Guillen. Allí yo sólo estuve con personas de Las Flores y una sola persona de La Plata. Firme un acta para poder irme pero Guillen decidió retenerme de una manera curiosa, por no decir ilegal”. “Iparraguirre es la única persona de la que puedo hablar bien, quien garantizo mi libertad. Ya que una búsqueda de paradero no tiene otra finalidad”, continuó manifestando la joven.

Siguiendo la misma línea, sostuvo “a mí me retuvieron y luego apareció un móvil de Las Flores. Guillen me dijo “estoy a 5 minutos de esposarte”; todo entre llantos y nerviosismo, frente a mi nene de 4 años. El punto es, en manos de quién estamos, a quién responden. Yo siento que sigo en riesgo. No quiero creer que hay algún tipo de compromiso entre el señor que llevo a cabo el operativo y la otra persona que trabaja en la municipalidad”. Luego Antonella denunció que, al ser trasladada nuevamente a Las Flores, la trajeron en un patrullero donde viajaban seis personas, sin distanciamiento social, “los policías estaban tomando mates y algunos sin barbijos”.

Finalmente volvió a contar sobre la razón que la llevó a irse de la ciudad. “Hay muchas amenazas y una medida perimetral. He hecho denuncias y he tenido muy pocas respuestas. Quiero ser la voz de muchas mujeres que han pasado por la misma situación, que van y nunca tienen una solución”.

Como cierre, Antonella dio un mensaje a todas las mujeres que se encuentran en una situación similar. Les aconsejo que denuncien todas las veces que sea necesario ya que siempre habrá alguien que las pueda contener, aunque muchos no lo hagan. “Yo sigo luchando y esperando. Ahora nos toca el tema de la pandemia. Yo me equivoque en haberme ido, pero una persona desesperada hace lo que puede”, concluyó.