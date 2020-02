Aphogar : A veces uno esta frustrado porque se nos va el tiempo

«Nos sentimos totalmente apoyados por la gente, por ahí a veces uno esta frustrado porque se nos va el tiempo y no llegamos a cubrir las necesidades.» Fueron las primeras palabras en la entrevista al dirigente de Aphogar Carlos Felice. También se animó en un acto casi como de impotencia, manifestando que: “El estado malgasta, no fija prioridades, lo digo por todos los gobiernos en general. La gente nos pregunta si ya hicimos algo, y nosotros tenemos que decir siempre lo mismo, porque aunque tengamos el apoyo de los socios, es muy poco, y cuando llegas a lo económico te das cuenta que no te alcanza para nada, entonces la ayuda del estado tiene que estar. .. Lo que nosotros queremos dejarles a los chicos es un hogar, no necesitamos una gran extensión, con solo un par de habitaciones y un baño ya estaríamos funcionando, pero bueno, queremos hacer algo propio, algo que dure. Cuando se le consultó si habló con el ejecutivo local, expresó; “Nosotros ya le presentamos una nota con mesa de entrada al intendente, y el mismo nos dijo que esto solos no lo podíamos hacer, hay que hacerlo junto con el municipio. Pero el tema seria empezar, yo se que la comunidad de hoy en día nos va a ayudar más todavía. Ya hemos puesto al día el tema de la CUIT, que teníamos un inconveniente con la facturación electrónica, y también dejamos ya listo el dinero que nosotros tenemos en el banco, ya lo pusimos al plazo fijo a nombre de la institución, estamos haciendo el empadronamiento de los socios. Nosotros estamos a disposición de la gente, sean socios o no socios..!» remarcaba Felice.7FEL