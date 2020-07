Avances en la investigación del Covid-19

Científicos de la Universidad de Bath (Reino Unido) que investigan la evolución del virus del COVID-19 aseguran que su mutación parece estar dirigida por proteínas humanas que lo degradan, pero la selección natural del virus le permite recuperarse.

Todos los organismos mutan. La mutación suele ser un proceso aleatorio, a menudo debido a errores cometidos al copiar el ADN. Trabajos recientes de investigadores de las Universidades de Bath y Edimburgo sugieren que en el caso del SARS-CoV-2, la mutación bien podría no ser un proceso aleatorio y que en su lugar los humanos lo están mutando, como parte de un mecanismo de defensa para degradar el virus.

«Parece que la mutación no es aleatoria, pero en su lugar estamos atacando al virus mutándolo», explica Laurence Hurst, uno de los autores principales del trabajo, que se ha publicado en la revista Molecular Biology and Evolution.