Barbijos para personas hipoacúsicas 100% florenses

Los barbijos caseros deben usarse obligatoriamente en toda la provincia de Buenos Aires como una barrera más de prevención contra los contagios de covid-19. Aunque varios son los diseños que podemos ver, especialmente en redes sociales y comercios de indumentaria, una florense fue la que hizo la diferencia pensando en las personas hipoacúsicas. Mariana Zarlenga, emprendedora textil, comenzó a confeccionar tapaboca nariz transparentes. La razón es simple: sólo una minoría se comunica con lengua de señas argentinas, por lo que es de suma importancia poder leer los labios de quienes tienen hipoacusia y viceversa.

“Lo charlamos con mi marido. Queríamos ir más allá. Con los barbijos no se ve el movimiento de los labios y por eso investigamos en distintas ONG sobre cómo incluir a personas hipoacúsicas y con leve sordera. La idea es que no tengan mucho color para que no distraiga”, explicó Mariana a FM Alpha.

La confección de estos tapabocas nariz son seguros en la protección contra el coronavirus. Están fabricados con acrílico de 100 micrones y friselina doble de 80 gramos, adaptado sobre la nariz y más suelto en el mentón para que el aire entre por debajo y seque más rápido el vapor que se puede acumular en el acrílico.

Para quienes deseen consultar por estos barbijos o adquirirlos, pueden ingresar a la Página de Facebook “Recuerdame MB” o vía celular al 2244-466094.