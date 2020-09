BM: SE FIRMÓ EL CONVENIO PARA LA CONTINUIDAD DE LA OBRA DEL CONDUCTO ALIVIADOR EN LA AV. 17 DE OCTUBRE

Hoy por la mañana el intendente municipal Alberto Gelené, mantuvo una videoconferencia

con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien estaba acompañado por

el jefe de Gabinete, Carlos Bianco y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín

Simone, en la que se firmó un nuevo convenio correspondiente al Fondo de Infraestructura

Municipal (FIM), para la realización del tramo de la obra del conducto aliviador de desagües

pluviales de PVC de 1200 mm de diámetro, por un monto total de $ 5.517.200, en la Av. 17

Octubre entre las calles Alcorta y la Av. Independencia. La finalización de esta obra tan

importante para la ciudad, pero más específicamente para el mencionado sector de la planta

urbana, permitirá, no solo la prevención de posibles inundaciones que pudieran ocasionarse,

sino también para la urbanización del Barrio 25 de Mayo.

REUNIÓN DEL DIRECTOR DE ASUNTOS AGROPECUARIOS CON

EMPRENDEDORES DEL POLO PRODUCTIVO HORTÍCOLA Y FURTÍCOLA

Días pasados, el Med. Vet. Daniel Testani, Director de Asuntos Agropecuarios, que depende de

la Secretaría de Desarrollo Productivo y Sustentable, se reunió en el predio municipal con

varios emprendedores locales integrantes del «Polo Productivo Hortícola y Frutícola», que

próximamente recibirán en comodato el mencionado predio -ubicado contiguo al de

equinoterapia-, para comenzar con la producción de distintos vegetales.

Este lugar, constituido a través de una ordenanza municipal que viene funcionando desde hace

algunos años, se ha visto la necesidad de ordenar el espacio y dotarlo de la infraestructura

necesaria para acompañar a los productores en su labor.

En este sentido, se realizó un trabajo de mensura, demarcación y roturado de la tierra para

culminar con colocación de cerco para delimitar las productivas, realización de tendido

eléctrico en los lotes ya ocupados y se culminará el trabajo con la colocación de cañerías de

riego colectivo.

EL ÁREA DE LA JUVENTUD INVITA A PARTICIPAR DE LOS JUEGOS

BONAERENSES 2020 EDICIÓN VIRTUAL

El área de Juventud Las Flores recuerda a todos los jóvenes interesados en participar de los

Juegos Bonaerenses 2020, este año en Modalidad Virtual, que tienen tiempo para inscribirse

hasta el próximo miércoles 30 de septiembre.

EN CULTURA LAS DISCIPLINAS SON:

Juveniles: Artes Plásticas -Dibujo, Pintura, Objeto Tridimensional-; Fotografía Digital; Video

Minuto; Literatura -Cuento, Poesía-; Solista Vocal; Stand Up; Free Style (promocional);

Malambo.

Personas con Discapacidad –Juveniles: Pintura; Fotografía Digital; Malambo; Narración Oral;

Canto.

Adultos Mayores: Artes Plásticas -Dibujo, Pintura, Objeto Tridimensional-; Literatura -Cuento,

Poesía-; Solista Vocal.

En esta edición podrán participan las categorías: a) Juveniles: sub 15 (los nacidos en 2005,

2006, 2007 y 2008), sub 18 (los nacidos en 2002, 2003 y 2004) y única (los nacidos entre 2002

y 2008); b) Adultos Mayores: única (los nacidos en 1960 inclusive y anteriores); y c) Personas

con Discapacidad (PVD): única (los nacidos en 2008 inclusive y anteriores).

Para más información dirigirse a la sede de la oficina de Cultura Av. General Paz 570, de lunes

a viernes, de 8 a 14 h; telefónicamente al número 2244-442387 o por mail a:

cultura@lasflores.gob.ar

EN DEPORTES LAS DISCIPLINAS SON:

Deportes Electrónicos: Fortnite; L.O.L.; Clash Royale; Free Fire. En esta edición las categorías

son: League Of Legend (L.O.L.) sub 18 (los nacidos entre 2002 y 2007-equipo y más 18 los

nacidos en 2001 y anteriores-equipo); Clash Royale +13 en adelante (los nacidos en 2007 y

anteriores-individual); Fortnite + 13 en adelante (los nacidos en 2007 y anteriores-individual);

Free Fire + 13 en adelante (los nacidos en 2007 y anteriores-equipo).

Para más información dirigirse a la sede de la oficina de Deportes en los altos de la Terminal

de Ómnibus, de lunes a viernes, de 8 a 13 h; telefónicamente al número 2241-15469307 o por

mail a: deportesasflores@hotmail.com

Ingresando al sitio web de los Juegos Bonaerenses 2020 http://juegos.gba.gob.ar/ se

encuentra toda la información acerca de la presente edición virtual.

De la misma manera informar que cada municipio podrá inscribirse al Sistema Plenus en el

sitio www.plenus.juegos.gba.gob.ar entre el 15 de agosto y el 30 septiembre, para registrarse

antes del inicio a la etapa local de la competencia.

La documentación se puede descargar desde la nueva web de Juegos Bonaerenses donde se

encuentra detallado el calendario y las disciplinas que formarán parte de esta edición.

