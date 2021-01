Boxeo: «Zorrito» Córdoba retuvo el título argentino súper ligero ante el «Principito» Coggi

El campeón nacional de la categoría super ligero, Carlos Daniel “Zorrito” Córdoba, ganó la pelea con amplitud en una velada que se desarrollo el sábado en el micro estadio de Hurlingan. De esta manera el pupilo de Javier Crucce logró pasar con éxito su primera defensa del título de la divisional de los 63,500 Kg.

Por Flavio Iacomini

Pintaba en lo previo como difícil, pero fue bien resuelta la pelea por el boxeador de Tres Arroyos radicado desde hace tiempo en Las Flores. Carlos Daniel Córdoba se mostró solido, con buen respaldo atlético y sin mayores problemas dominó prácticamente todos los rounds del combate que por el título nacional de los welter juniors la Federación Argentina de Boxeo expuso en el ring side del micro estadio de Hurlingan , en el oeste de la Provincia de Buenos Aires. Venció por puntos en fallo unánime a Martin Coggi, quien esa misma noche a los 37 años anunció su retiro de la actividad. El combate, que fue televisado en vivo el sábado por la noche por T y C Sports, mostró al “Zorrito” Córdoba activo y dominador de las acciones, algo que también vieron los jurados Jesuan Letizia ( 100-90), Alejandro Bosker ( 98-92) y Angel Gorreri ( 100-90). El árbitro de la contienda estelar de Campeonato Argentino fue Víctor Sánchez. Serenidad y alegría es lo que se observó en el rincón encabezado por el ex Campeón Panamericano Walter Javier Crucce quien pudo observar como su pupilo estuvo certero en sus envíos que muchas veces dejaron desairados al hijo de ex campeón del Mundo Látigo Coggi. Carlos Córdoba, hoy es florense por adopción, ya que se encuentra desde hace cinco años radicado en nuestra ciudad y entrena en el gimnasio Municipal Golden Gym. El pugilista no solo retuvo su cinturón nacional de una de las categorías más promocionadas del mundo como lo es la Superligero, sino que sigue mostrándose como un boxeador de 26 años en franco ascenso. Con esta victoria, el pupilo de Crucce elevó su palmarés a 13 triunfos (ocho antes del limite) y ahora esperará por una nueva defensa de su título ganado en buena ley en febrero de 2020. Carlos Daniel Córdoba, quien también ya tuvo una participación en un combate en el exterior, aparece como uno de los nombres del boxeo Argentino que cuentan con posibilidades de cosas importantes. En el trabajo en el gimnasio y en el invisible cotidiano de la vida, tal como lo llaman los entrenadores, también estará gran parte de lo que el boxeador radicado en nuestra ciudad pueda proyectar en su carrera.

