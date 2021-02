Camila Quinteros, integrante de Colectiva “Mutar”: “Transformamos esta bronca en lucha”

Colectiva Mutar” nació hace cuatro años… las mujeres salimos a reclamar a conservar nuestra vida. Nos empezamos a reunir, vernos y compartir sentires. La particularidad es que no tenemos una bandera político-partidaria. Colectiva porque es un grupo de mujeres y Mutar porque vamos cambiando y evolucionando. Sabíamos que íbamos a crecer o mutar en ganas o energías pero siempre avanzando. Así iniciaba la conversación en el periodístico con Ernesto “Chino” Varela

De manera esporádica nos vamos reuniendo con la presencialidad pero durante la pandemia siempre estuvimos en contacto. A partir del caso Úrsula se está gestionando el pedido de una reforma judicial feminista porque las actuales leyes no siempre se cumplen. Hoy está la Ley Micaela permite que todos quienes ocupan lugares dentro del estado tienen que cumplir la ley de género. La ley tiene que llevarse a cabo dentro de todo ámbito. Hay que buscar desde dónde solucionar esto. Llevamos casi 50 femicidios en este tiempo…” También en acotaba: Naturalizar, llevar a la mujer a poder denunciar, incluso así muchas siguen teniendo miedo, no se sienten acompañadas o piensan que no va a suceder nada. Lleva trabajo y hay que ponerle el cuerpo y la energía. Una de las bases de esta reforma es poner un detector en la persona denunciada para que se sepa que la restricción es violentada…” ante la consulta si habrían pensado en una medida fuerte como la pena de muerte, expresó “No pensamos en la pena de muerte, si bien todas podemos pensar diferente, sabemos que en paralelo están los derechos humanos que pisan fuerte. No podemos volver a esa época de colgar gente en una plaza. Debemos demostrar que hemos evolucionado….” Sobre cuestiones particulares, que la motivó a participar en la institución.. si había tenido alguna experiencia nefasta, dijo: “Personalmente no, pero en mi familia 3 de 4 mujeres han sido violentadas y eso me movió el hecho de participar en Colectiva. Queremos movilizar, hacer ruido que la gente entienda lo que está pasando. Nos une la lucha, transformar esta bronca en lucha. No pensamos en la actividad política…”

ENTREVISTA COMPLETA

