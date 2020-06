El campo se movilizó por reclamos

En un banderazo nacional, haciendo alusión al día patrio, los productores mostraron su descontento por las decisiones políticas a nivel nacional contra el sector. El evento se dió en la intersección de rutas , 3, 30 y 91. El movimiento que tuvo como base una conducta particular por la pandemia, se realizó a las 16 hs. Con una duración de casi 40 minutos y asistieron alrededor de un centenar de productores .

Ariel García, ex titular de la Sociedad rural de Las Flores: «estoy preocupado por la situación que estamos viviendo, el estado no tiene en cuenta los errores sistemáticos que comete, arranca con ideas locas y pone en riesgo la propiedad privada, que el estado con mensajes totalmente ideológicos intente desfasar la realidad para así salir beneficiado nos tiene mal. El Mensaje que se da desde el gobierno es siempre confuso.

Federico gentilini, ex presidente de la Sociedad rural de Las Flores: «habia gente que tenía la necesidad de festejar el día de la bandera y por otro lado unirse a esta protesta nacional, ha sido muy bien aceptada porque ha venido mucha gente. Esto no es una protesta del campo, es una protesta de la sociedad, nosotros vemos que hay una serie de obstáculos que se le ponen a nuestros proyectos.

Dr. Alejandro Fargosi: «tenemos un ejemplo a seguir que es Belgrano para enseñarnos que se puede.

Nosotros no podemos permitir de ninguna manera que la Constitución esté en cuarentena, lo que está pasando es una locura, en la que funciona el poder ejecutivo, el legislativo, pero no funciona el judicial, la justicia está cerrada.