Canotaje: Juani Cáceres le ganó al Covid-19 y apunta al Panamericano

El palista florense habló este lunes con Ernesto Varela en FM Alpha. Demostrando la entereza y valentía que lo caracteriza, el “olímpico” reveló que contrajo coronavirus pero ya recibió el alta médica. “Ya estamos de nuevo retomando la actividad. Venía bien, recuperando el ritmo pero este episodio me obligó a parar e intentar recuperarme cuanto antes, siempre siguiendo las indicaciones médicas”, afirmó Juani. Más adelante, el multicampeón contó que “afortunadamente no tuvo ningún síntoma grave. Sólo perdí el olfato y el gusto además de un poco de dolor de garganta. Afortunadamente todo eso ya quedó atrás y ahora vuelvo a pensar en el Panamericano en Brasil que nos puede dar una chance para Tokio 2021 si es que se realiza”. Juani afirmó que “este lunes ya tenía que estar concentrado con el equipo nacional pero lo que pasé demoró mi arribo. Tengo que completar algunos estudios médicos para después sí sumarme al resto de los competidores. En febrero están los selectivos y ahí es donde ahora debo enfocarme. Obviamente, no está nada bueno cortar con el plan de trabajo que veníamos haciendo pero ahora es tiempo de recuperar lo perdido y llegar con chances. Me gustan los desafíos y este es uno de ellos. Me tengo mucha fe para estar al nivel que el resto”. Siguiendo la recorrida por el sector de canotaje en el Parque Plaza Montero, Ernesto Varela también se encontró con jóvenes palistas, Pablo Cardoso y Lautaro Depetrini integrantes de Canotaje Las Flores quienes también se refirieron al regreso a la actividad. Pablo con marcas destacadas a nivel nacional estudiante de educación física en La Plata, donde la pandemia lo desembarco nuevamente en nuestra ciudad, manifestó que está volviendo a la pasión del remo, pero que lamentablemente sin horizontes claros en materia de competencias nacional ni provinciales. Lautaro, que se encuentra culminando el secundario, expreso su admiración por Juani y Pablo, siendo gran referentes y motivadores para continuar en forma ascendente su meta en el canotaje.

ENTREVISTA A JUANI CACERES

ENTREVISTA A PABLO CARDOSO Y LAUTARO DEPETRINI

