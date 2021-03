Carlos Cattorini, Pte. Liga del Comercio e Industria: “Por la pandemia estamos en un 40% por debajo de lo que es una actividad normal”

El hecho que comiencen las clases presenciales es algo positivo, de alguna manera nos “tocó” a todos, es fundamental el retorno a las aulas. La sociabilización de los chicos comienza en la escuela. Esperemos que no haya contratiempos y se pueda seguir en ese camino. El calendario escolar será un rompecabezas principalmente para las familias numerosas, pero no deja de ser un comienzo…” También Cattorini resalto también el sacrificio de los docentes que es alternar las clases presenciales con el trabajo virtual…” sobre la insistencia como Pte. en poner hincapié en los mensajes institucionales, que eduquen a la sociedad, expresó: “ Siempre insistimos en que es fundamental, que formemos una estrategia para que se pueda mantener de la mejor forma posible la actividad comercial en la ciudad. Hemos participado en todas las reuniones de las Comisiones insistiendo en la reapertura de las actividades gastronómicas. Hemos apoyado la idea…. Estamos en un 40% por debajo de la actividad normal. Lo que puede parecer una restricción no es así, es limitarnos para poder acceder a la mayor libertad posible. No es hacer todo lo que hacemos normalmente sino restringirnos en aquello que puede ser un contagio. Tenemos que ser muy precisos y analíticos. No dejarnos llevar por las ganas de estar en una situación normal porque no es así…El riesgo sigue estando y con el advenimiento del frío esto se puede dar vuelta, esperar que el avance de la vacunación permita que estemos cerca de superar el problema….Es la mejor defensa que podemos hacer de la actividad comercial es insistir en que todos trabajen con recaudos. Hay que ser cuidadosos e inflexibles porque si nos cuidamos vamos a poder seguir trabajando y en actividad…”

Sobre el movimiento comercial, dijo: “estamos en una situación comercial complicada, el corrimiento de los precios, esto complica mucho. Hoy gran parte del consumo se vuelca en alimentos y el resto de las actividades les cuesta. Pero por otro lado es importante identificar factores positivos como la restricción externa que la Argentina tiene, la poca disponibilidad de dólares, eso hace que a su vez, las importaciones bajen de manera muy notable. Y principalmente las importaciones de los productos que se hace en las flores, lo que es empleo masivo, calzado y confecciones, nos puede dar una oportunidad. En ese aspecto creemos que tenemos que pensar ya en que, en tratar de allanar los problemas que esas actividades hoy pueden tener, como el abastecimiento, como el calzado. Tenemos que hacer un esfuerzo para que la actividad tenga posibilidades de desarrollarse. Y a nivel de decisión local es importante profundizar la identificación y capacitación de la mano de obra. Finalizando la entrevista, expreso su deseo de ampliar la flota de usuarios de los teléfonos corporativos, por eso manifestó: “Haremos una promoción de las líneas corporativas que tenemos, vamos a tener una diferencia importante con lo que las compañías cobran por los abonos. Una diferencia promedio es del 40%. El que quiera tener una ventaja en telefonía puede venir a vernos. Remarcó.

ENTREVISTA COMPLETA

