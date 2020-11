Carlos Theaux ganó la Amarok de Bomberos

Las expectativas, las emociones se hacen sentir en momentos especiales, y mas que lo son, cuando detrás de toda la negativa de la pandemia, llega una camioneta 0 kilómetro desde arriba. Si bien todo puede ser cuando uno participa en un sorteo, siempre cada participante tiene una cuota diferente de esperanza. Es por esto que en la mañana de hoy , Marcelo Nuñez en el programa, entrevistó a Carlos Theaux quien fue el ganador del primer premio del bono Contribucion de Bomberos.

-“Hemos tenido muchos llamados, y felicitaciones, hablo y me emociono, al fin se dio, el sábado estaba terminando un trabajo, vino mi señora, y me decía: -“¡La camioneta y los bomberos!, yo no entendía nada.”-

-“Uno compra la rifa para colaborar mas allá de que siempre se quiere ganar algo, soy socio hace treinta años, yo trato de colaborar con todo el mundo pero es un presupuesto, le tengo mucho respeto y admiración a los bomberos, eso es vocación y servicio, es algo que no tiene precio, uno nunca sabe cuando los puede necesitar, siempre están en el frente arriesgando, es un trabajo impagable.”-

-“Mañana a las 8 me iban a hacer la entrega, me iban a confirmar hoy.”-

