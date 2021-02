Causa «Pollitos en fuga»: recuperaron casi 300 aves de granja

Comando Patrulla Rural Las Flores informa que a raíz de una denuncia realizada los últimos meses del año pasado, la cual finalizó con una persona aprehendida y todos los elementos sustraídos y restituidos al denunciante, se dió comienzo junto al personal de la Sub DDI Las Flores a la investigación denominada “pollitos en Fuga” la cual trataba de la sustracción de Pollos Parrilleros tipo doble pechuga, en la modalidad Robo Hormiga, por lo que este miércoles 17/02/2021 en horas de la mañana se hizo presente en este CPR la parte damnificada, la cual daba cuenta de un faltante aproximado de más de 290 pollos. Por lo que, en horas de la tarde, personal de este CPR junto a personal de SUBDDI en colaboración con Policía Comunal, Logro anuencia en finca ubicada en prolongación calle Gracian Goicoechandia y La Defensa de este medio, procediéndose al recogimiento de más de 260 pollos, los cuales fueron reconocidos por la parte denunciante. Que así la cosa se procedió a la individualización de los autores del hecho, quienes no pudieron acreditar propiedad de los mismos. Restituyéndose las aves de granja a la parte damnificada, valuando lo restituido en un aproximado de $31.980. Por el momento no se puede dar más información de los autores del hecho, ya que la I.P.P. sigue en proceso investigativo.

Fuente: Patrulla Rural

