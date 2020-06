Cesar Raineri: El anti sistema

El Profesor de Educación Física, de formación política de izquierda marxista, se le planta al modelo capitalista dominante y todo lo cuestiona. Nació en Las Flores pero vivió treinta años en Salta. En la provincia norteña fue uno de los profesionales que trabajó en la época de oro de la empresa estatal YPF que en esa zona llegó a tener 4,000 empleados.

Por Flavio Iacomini

Incuestionable su honestidad intelectual. No acepta en absoluto al capitalismo, el modelo que reina en la mayoría de las naciones del mundo. “Decilo sin ponerte colorado. Si soy un anti sistema” le dice al cronista en la entrevista radial del domingo pasado en el programa deportivo Alta Definición de la 91.5.

Cesar Raineri, antes de agarrar la “ametralladora”, nos introduce en un recuerdo imborrable de su vida. Se recibió de Profesor de Educación Física en Olavarría en la década del 70. Tras lograr su título, trabajó un año en Las Flores en el country municipal y luego se fue a laburar como docente de la Educación Física en la destilería de YPF en Ensenada.

El descubrimiento del Yacimiento en Salta, lo llevó a después a ser parte del grupo de profesionales que decidió partir al límite con Bolivia para desarrollar la gran industria petrolera nacional.

“Cuando YPF era YPF, que llevó el desarrollo a varias regiones de nuestro país. En Salta llegó a tener 4.000 empleados. Ingenieros, técnicos, médicos, profesionales de diferentes áreas. Gracias a YPF se formaron y desarrollaron ciudades que hoy no hubieran existido” es lo que destaca con creces y con cierto aire de nostalgia. Este hombre de izquierda, que fue pre candidato a intendente en Las Flores en las últimas Paso, que admira a Carlos Marx y por consiguiente aborrece el poder del capitalismo.

Entre esas ciudades que crecieron en derredor del petróleo, está el lugar donde luego vivió gran parte de su vida, como así también la neuquina Plaza Huincul, a la que menciona en un pasaje de la entrevista.

En Salta se quedó treinta años, hasta que se jubiló como docente en una escuela salteña y decidió volver a Las Flores, la ciudad donde nació y creció.

Critico también del fútbol profesional afín al sistema al cual desde su lugar como hombre político busca combatir. “Hay jugadores que cobran cifras astronómicas en desmedro de la mayoría” subraya. También se encarga de desnudar como las empresas televisivas se fusionan y se quedan con todo el mercado de la TV, sponsorizaciones y se hacen tan gigantes, poderosas que terminan liquidando cualquier competencia. Allí, Cesar Raineri menciona a la norteamericana FOX.

Cuando se le pregunta por el futbol local, en la misma línea sostiene “Los clubes de Las Flores hacen lo que pueden. Pero el formato es el mismo del modelo capitalista, Buscar que salga un pibe de las escuelitas de futbol para luego venderlo y que se transforme en mercancía”.

Si bien sabe que su carga ideológica hoy lo ubica por lejos en una posición de minoría, no deja de pregonar y combatir lo que él considera el gran mal de la sociedad: el modelo capitalista reinante.

Así como defiende a ultranza y añora la nacionalización de las empresas de servicios de nuestro país, no deja de mencionar que muchas veces quienes conducen y condujeron esos destinos supieron equivocarse. No obstante esta apreciación, no duda en instante en señalar que las industrias nacionales producen desarrollo en las regiones de nuestro país.

La revolución del proletariado. La sociedad de los iguales. Legado marxista, transformado hoy en utopía en la región (la excepción es Cuba).

Cesar Raineri, sigue manteniendo su vigilia y se encarga día a día de denostar al modelo dominante. Mientras esto ocurre, se declara con orgullo, un confeso anti sistema.

Se podrá estar de acuerdo o no, pero nadie podrá cuestionar su honestidad intelectual.