Cita esta noche: Lucila Meléndez presenta su primer libro

Llegó el día que tanto esperaba Lucila Meléndez ya que hoy sale a la venta su primer libro, Giulia Monfort. De la mano de la Editorial Wirin, la florense presentara esta noche su creación literaria. Antes dialogó con FM Alpha.

Sobre su seudónimo, el cual le da nombre a este Ebook, sostuvo “esto viene desarrollándose hace un año. El seudónimo se hizo a modo de prueba porque cuando uno muestra a su familia o amigos un escrito siempre dicen que les gusta. No es muy objetivo. Esta bueno recibir otro tipo de crítica. El seudónimo me ayudo a que se acercaran personas que no sabían que era yo, y recibir distintas críticas para poder crecer. Giulia Monfort es quien ayuda a retarme”.

Según detalló, el libro, que saldrá en formato digital, cuenta con 23 poesías acompañadas por diferentes ilustraciones de artistas florenses.

“Estamos trabajando con ilustradores y escritores ya que se busca la combinación de escritura y artes plásticas. Quienes tienen escritos o ilustraciones nos mandan y nosotros, en una semana, evaluamos lo que nos mandan para poder publicar”, agregó Lucila.

En cuanto a la presentación del libro, contó “será esta noche, a las 21 horas, se realizara una presentación en vivo por el Instagram de @giulia_escritora. “Será una charla mano a mano con el periodista y Secretario de Prensa de la Sociedad de Escritores, Gabriel Vélez Sanchez.

Comparte esto: Twitter

Facebook